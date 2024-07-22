Трамп и криптоиндустрия: как выборы могут изменить рынок цифровых активов в США

Возможности преодоления барьеров для выхода на IPO значительно расширяются для криптовалютных компаний, которые в прошлом встречали трудности с одобрением регуляторов. Предстоящий выход на биржу приблизительно двух крупных игроков, таких как Northern Data и Kraken, демонстрирует положительные тенденции на горизонте. В случае повторного избрания Трампа он может назначить более дружелюбного к криптовалютам председателя SEC, что будет иметь значительные последствия для иностранных компаний, работающих в этой сфере, таких как Binance и OKX, которые могут столкнуться с трудностями на американском рынке.