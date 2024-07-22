Трамп и криптоиндустрия: как выборы могут изменить рынок цифровых активов в США

Кристиан Каталини, глава Лаборатории криптоэкономики MIT, выразил уверенность, что почти все американцы выиграют, если будут следовать новым правилам после их принятия. Это заявление сигнализирует о возможности позитивных изменений, которые могут привести к более активному взаимодействию граждан с криптовалютной индустрией и улучшению финансового климата.
Дональд Трамп, являющийся ярым сторонником криптовалют, в июне встретился с представителями отрасли майнинга. В своем посте на Truth Social он обозначил майнинг как «последнюю линию обороны» против цифровых валют центральных банков (CBDC) и подчеркнул, что все добываемые биткоины должны производиться в США. Его выступления подчеркивают намерение поддержать отечественный рынок и защитить его от внешней конкуренции.
Рост цены биткоина на 11%, зафиксированный после дебатов с Байденом в конце июня, также был вызван неудавшимся покушением на Трампа. Это привело к существенному увеличению акций компаний, подтверждающих транзакции с криптовалютами, таких как Marathon Digital и Riot Platforms, где рост составил около 30%. При этом бумаги Cipher Mining показали даже больший прирост, поднявшись почти на 50%.
Возможности преодоления барьеров для выхода на IPO значительно расширяются для криптовалютных компаний, которые в прошлом встречали трудности с одобрением регуляторов. Предстоящий выход на биржу приблизительно двух крупных игроков, таких как Northern Data и Kraken, демонстрирует положительные тенденции на горизонте. В случае повторного избрания Трампа он может назначить более дружелюбного к криптовалютам председателя SEC, что будет иметь значительные последствия для иностранных компаний, работающих в этой сфере, таких как Binance и OKX, которые могут столкнуться с трудностями на американском рынке.
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Виктория Воропаева