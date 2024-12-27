Акционеры Ozon приняли решение о перерегистрации компании в Россию

В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более, чем на несколько недель. Это необходимо для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО, которые будут доступны для покупки всем инвесторам. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов.