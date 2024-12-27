Акционеры Ozon приняли решение о перерегистрации компании в Россию

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Акционеры Ozon приняли решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию. Об этом говорится в сообщении Ozon.
«Акционеры Ozon на общем собрании 27 декабря приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества “Озон”, — говорится в сообщении.
Ozon ожидает, что перерегистрация завершится до конца 2025 года. Компания будет информировать инвесторов обо всех ключевых этапах процесса. Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию, все акционеры будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях, отметили в компании.
«Редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции. Ситуация не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon», — подчеркнули в пресс-службе.
В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более, чем на несколько недель. Это необходимо для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО, которые будут доступны для покупки всем инвесторам. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов.