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Топ-менеджер ВТБ назвал главные вызовы 2025 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал высокую ключевую ставку ЦБ РФ и трансграничные расчеты главными вызовами 2025 года. Об этом он сообщил в ходе конференц-кола с журналистами.

Источник: Роман Пименов/ТАСС

«В ситуации высоких ключевых ставок мы будем сталкиваться с дополнительными неценовыми мерами с точки зрения процентных индикаторов по ограничению в росте кредитного портфеля. Они могут быть все разными, но все они находятся в области макропруденции», — отметил он.

Пьянов также подчеркнул, что одним из главных вызовов станут трансграничные расчеты. «Меня спрашивали, что является самым сложным вызовом в 2024 году? Он в 2025 году останется. Это трансграничные расчеты. Мы видели, какой объем санкций был введен с конца 2023 года, ограничивающих и разъясняющих существующие санкции и включение отдельных филиалов, и приравнивание взаимодействия с санкционными банками к взаимодействию с оборонным сектором, и санкционирование отдельных персоналий, вплоть до операционистов наших филиалов, и интерпретация факта о том, что расчеты в нацвалютах также могут вызвать вторичные санкции», — подчеркнул Пьянов.

Помимо этого, топ-менеджер назвал среди вызовов 2025 года высокую стоимость риска. «Мы, возможно, будем иметь год более высокой стоимости риска. Наверное, до дефолтов не дойдет, но вынужденные реструктуризации могут быть», — заключил он.