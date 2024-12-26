Топ-менеджер ВТБ назвал главные вызовы 2025 года

Пьянов также подчеркнул, что одним из главных вызовов станут трансграничные расчеты. «Меня спрашивали, что является самым сложным вызовом в 2024 году? Он в 2025 году останется. Это трансграничные расчеты. Мы видели, какой объем санкций был введен с конца 2023 года, ограничивающих и разъясняющих существующие санкции и включение отдельных филиалов, и приравнивание взаимодействия с санкционными банками к взаимодействию с оборонным сектором, и санкционирование отдельных персоналий, вплоть до операционистов наших филиалов, и интерпретация факта о том, что расчеты в нацвалютах также могут вызвать вторичные санкции», — подчеркнул Пьянов.