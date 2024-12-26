СМИ: британская экономика опередит европейскую в следующие 15 лет

В статье Bloomberg со ссылкой на CEBR утверждается, что Великобритания и Франция к 2039 году останутся на шестой и седьмой позициях соответственно, в то время как Германия, Италия и Испания скатятся вниз в таблице лидирующих экономик мира.
Такая оптимистичная оценка явно придется по вкусу британскому премьер-министру Киру Стармеру после того, как официальные данные на этой неделе показали, что с тех пор, как его лейбористское правительство в июле пришло к власти, национальная экономика застопорилась. Данные опроса, приведенные Bloomberg, указывают на удручающее положение в британской экономике в последнем квартале 2024 года, которое, предположительно, сохранится и в 2025 году.
Стармер надеется, что после неудачного старта лейбористов его планы по обеспечению самого быстрого устойчивого роста среди стран «Большой семерки» за счет молниеносных реформ в области планирования, строительства жилья и государственных инвестиций в конечном итоге принесут плоды. Однако в CEBR считают, что проблемы продолжат сдерживать британскую экономику.
Хотя прогноз для Великобритании заметно лучше, чем для ключевых европейских стран, таких как Франция и Германия, это скорее отражает ухудшившиеся перспективы экономик еврозоны, чем сильный рост Великобритании.
По оценкам CEBR, в следующие 15 лет Великобритания сократит отрыв от менее эффективной экономики Германии. Ожидается, что ВВП крупнейшей экономики Европы в 2039 году будет на 20% больше, чем ВВП Великобритании. Для сравнения, сейчас разница составляет 31%. Аналогичным образом Великобритания опередит Францию и к 2039 году по объему производства будет на 25% больше.
Хотя CEBR предупредил, что предложенное лейбористами повышение налогов в краткосрочной перспективе приведет ослаблению роста деловой активности, в долгосрочной перспективе темпы роста достигнут 1,8%.
CEBR также прогнозирует, что США сохранят свой статус крупнейшей экономики мира, успешно сдерживая конкуренцию со стороны Китая.
Мы ожидаем, что Китай в конечном счете займет первое место, хотя структурные и демографические ограничения указывают на то, что он недолго удержит статус мирового экономического лидера.
США в 2050-е годы снова поднимутся на первую строчку в общемировом рейтинге лидеров, а еще через 30 лет это место займет Индия.
The Times подчеркивает, что Германия к 2026 году утратит статус третьей экономики мира в силу медленных темпов роста, вызванных энергетическими санкциями в отношении России. Статус третьей экономики мира перейдет к Японии. А уже к 2027 году Германия переместится на пятую строчку, пропустив вперед Индию. К 2035 году ВВП Индии составит 10 трлн долларов, что позволит ей переместиться на третью позицию.
В расчете ВВП на душу населения Великобритания, по оценкам CEBR, поднимется на 21-е место, следуя за Мальтой, Германией и Швецией. Самой богатой страной по этому показателю останется Люксембург, за которым будут следовать Ирландия и Швейцария.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.