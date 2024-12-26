СМИ: британская экономика опередит европейскую в следующие 15 лет

Такая оптимистичная оценка явно придется по вкусу британскому премьер-министру Киру Стармеру после того, как официальные данные на этой неделе показали, что с тех пор, как его лейбористское правительство в июле пришло к власти, национальная экономика застопорилась. Данные опроса, приведенные Bloomberg, указывают на удручающее положение в британской экономике в последнем квартале 2024 года, которое, предположительно, сохранится и в 2025 году.