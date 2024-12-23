Bloomberg: экономисты снизили прогнозы роста экономики Еврозоны в 2025 году

Опрошенные агентством эксперты также понизили прогноз на 2026 год — вместо 1,4% они теперь ожидают роста в 1,2%. Ведущая экономика Еврозоны Германия в 2025 году вырастет лишь 0,4%, а в 2026 году этот показатель составит 1%. Как отмечает агентство, оба прогноза снижены на 0,3 процентных пункта.
Также в сторону понижения пересмотрены прогнозы по росту ВВП Франции, тогда как испанская экономика, как ожидается, будет расти несколько более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Также эксперты прогнозируют, что инфляция в Еврозоне снизится до целевых 2% во втором квартале 2025 года, а годом позже опустится до 1,9%.
Как отмечает агентство, прогнозы экономистов слегка более пессимистичны, чем у Европейского центрального банка (ЕЦБ). Согласно декабрьским оценкам ЕЦБ, экономика Еврозоны в 2025 году вырастет на 1,1%, а в 2026 году — на 1,3%. Чиновники ЕЦБ рассчитывают на рост расходов со стороны потребителей на фоне выросших доходов и стабилизации инфляции, но «они [чиновники] регулярно переоценивали то, насколько быстро этот стимул к росту станет реальностью», пишет агентство.
Еврозона — это валютный союз в рамках Евросоюза, в который входят 20 стран объединения. Официальной валютой в Еврозоне является евро.