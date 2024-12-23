Bloomberg: экономисты снизили прогнозы роста экономики Еврозоны в 2025 году

Также в сторону понижения пересмотрены прогнозы по росту ВВП Франции, тогда как испанская экономика, как ожидается, будет расти несколько более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Также эксперты прогнозируют, что инфляция в Еврозоне снизится до целевых 2% во втором квартале 2025 года, а годом позже опустится до 1,9%.