Разворот корпоративной Америки: крупные американские фирмы пытаются загладить свою «вину»

Например, Toyota сослалась на свое заявление от 2022 года о возобновлении пожертвований по новым правилам, подчеркнув, что она не будет поддерживать тех, кто подстрекает к насилию. PhRMA, которая прекратила пожертвования после 6 января 2021 года, заявила, что с тех пор приняла новые критерии для своих взносов.