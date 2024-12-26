Разворот корпоративной Америки: крупные американские фирмы пытаются загладить свою «вину»

Сейчас известно по меньшей мере об 11 компаниях и торговых ассоциациях, которые оказывают существенную финансовую поддержку инаугурационному фонду Трампа. В их число входят такие фирмы, как Ford, Intuit, Toyota и Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Каждая из них пожертвовала на инаугурацию Трампа по 1 млн долларов, говорится в статье.
Кроме того, впервые за последние десять лет свой вклад в инаугурационный фонд внесут такие фирмы, как Goldman Sachs, General Motors, Bank of America, At&T и Stanley Black & Decker.
Например, Toyota сослалась на свое заявление от 2022 года о возобновлении пожертвований по новым правилам, подчеркнув, что она не будет поддерживать тех, кто подстрекает к насилию. PhRMA, которая прекратила пожертвования после 6 января 2021 года, заявила, что с тех пор приняла новые критерии для своих взносов.
В последние недели руководители таких компаний, как Meta Platforms, Amazon, Google, Pfizer и Eli Lilly, встречались с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго, стремясь выразить поддержку президенту, чья политика может существенно повлиять на их отрасли.
В частности, Джефф Безос, которому принадлежит The Washington Post, опубликовал длинную заметку о том, почему его газета не поддержала Камалу Харрис на президентских выборах, что является отходом от традиции.
Тем временем нынешний инаугурационный фонд Трампа может превысить 107 млн долларов, собранных для его первой церемонии вступления в должность. Кроме того, ожидается, что общая сумма превысит 61 млн долларов, собранных для инаугурации президента Джо Байдена.
В 2017 году как минимум 1 млн долларов в инаугурационный фонд Трампа внесли 18 компаний.
По словам некоторых помощников Трампа, таким образом корпоративная Америке пытается снискать публичное признание за свое предыдущее дистанцирование от Трампа. Как цинично заметил один из его помощников, технологические миллиардеры «совершают паломничество в Мар-а-Лаго» и в качестве искупления выписывают чеки на 1 млн долларов".
Политические консультанты подчеркивают важность обеспечения себе «места за столом». Политический консультант Кевин Мэдден предупредил: «Если вы не за столом, вы в меню».
Некоторым корпорациям также рекомендуется удалить со своих сайтов любые формулировки или обещания, которые могут быть расценены как поддержка Демократической партии, включая принятые после 6 января обязательства о приостановке пожертвований. И некоторые фирмы уже поспешили воспользоваться этим советом. Например, заявление гендиректора Stanley Black & Decker Джима Лори, осуждающее вторжение в Капитолий и призывающее к мирной передаче власти, больше не доступно на сайте компании.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.