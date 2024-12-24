Рекордное число глав компаний в США покинули посты в ожидании прихода Трампа

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Рекордные 327 генеральных директоров компаний в США покинули свои посты в 2024 году в ожидании прихода к власти избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные консалтинговой компании Challenger Gray.
По этой информации, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда о своем уходе с должности объявили 312 руководителей. Волна отставок среди топ-менеджмента затронула ряд крупных корпораций, включая авиастроительный концерн Boeing, технологического гиганта Intel и производителя одежды Nike. Некоторые из уволившихся гендиректоров проработали на своей должности менее трех лет.
По оценкам источников издания среди консультантов топ-менеджеров, решение об уходе было обусловлено скорым приходом к власти в США Трампа, не раз обещавшего ввести повышенные импортные пошлины на зарубежные товары, что грозит нарушением глобальных цепочек поставок. «В некоторых секторах бизнеса генеральные директора говорят: “Я уйду прежде, чем мне придется разбираться со всем этим”, — поясняет источник газеты.
Эксперт консалтинговой компании Russell Reynolds Рич Филдс полагает, что все больше представителей руководства публичных компаний предпочитают переходить в частные. «Есть места, где можно заработать больше денег, чем на посту главы публичной компании, и большую роль в этом играет рост частного капитала», — отмечает он. Так, крупные непубличные инвестиционные группы, включая Carlyle и KKR, зачастую нанимают бывших топ-менеджеров на высокооплачиваемые должности советников.
Вместе с тем, по данным поставщика финансовых данных Institutional Shareholder Services, медианная зарплата гендиректоров компаний из списка S&P 500 в этом году выросла на $1 млн, достигнув рекордного значения в $15,4 млн.
Заявления Трампа
Республиканец Трамп 5 ноября одержал победу на президентских выборах в США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис в настоящий момент занимает пост вице-президента. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
Трамп планирует ввести дополнительные пошлины для крупнейших американских торговых партнеров. Он также заявлял, что введет тарифы в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. По словам республиканца, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой». Трамп также подчеркивал, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков и наложит дополнительные тарифы в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступает в больших масштабах контрабанда наркотиков из КНР.