Рекордное число глав компаний в США покинули посты в ожидании прихода Трампа

Трамп планирует ввести дополнительные пошлины для крупнейших американских торговых партнеров. Он также заявлял, что введет тарифы в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. По словам республиканца, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой». Трамп также подчеркивал, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков и наложит дополнительные тарифы в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступает в больших масштабах контрабанда наркотиков из КНР.