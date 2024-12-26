ОКБ: ноябрь 2024 года показал самый низкий уровень кредитования за два года

При этом, по данным ОКБ, в годовом отношении общее количество выдач снизилось на 45%, объем — на 57%. В ноябре 2023 года было оформлено 6,08 млн кредитов на 1,72 трлн рублей. По сравнению с октябрем 2024 года количество выдач сократилось на 19%, объем — на 32%. В октябре 2024 года было выдано 4,11 млн кредитов на 1,07 трлн рублей.
Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в ноябре заняли ипотечные кредиты — 31%, месяцем ранее их доля была равна 34%. Доля кредитных карт выросла в ноябре до 28% с 23% в октябре. Доля кредитов наличными в ноябре снизилась до 26% против 28% в октябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц с 13% до 11%. POS-кредиты сохранили за собой 3% в общем объеме кредитования. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 46% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 28%. Доля кредитных карт была равна 18%, автокредитов — 7%, POS-кредитов — 2%.
В ноябре по сравнению с октябрем снижение кредитования зафиксировано во всех сегментах, наибольшее — в автокредитовании, где количество выдач сократилось на 38%, объем — на 39%. Количество выдач ипотечных кредитов снизилось на 36%, объем — на 37%, в льготном ипотечном кредитовании снижение составило 28% в количественном выражении и 31% в денежном. Количество выдач кредитов наличными за месяц сократилось на 20%, объем — на 35%. POS-кредитование в количестве уменьшилось на 25%, в объеме — на 28%. Наименьшее снижение продемонстрировал сегмент кредитных карт: количество снизилось на 14%, объем — на 15%.
Другие показатели
Всего за 11 месяцев 2024 года банки выдали 59,71 млн кредитов на 15,23 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выдач снизилось на 6%, объем — на 18%. С января по ноябрь 2023 года было выдано 63,45 млн кредитов на 18,5 трлн рублей, отмечается в материалах ОКБ.
По итогам 11 месяцев 2024 года кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования — 35%, ипотека — 31%, кредитные карты — 19%, автокредиты — 12%, POS-кредиты — 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент ипотечного кредитования — 40% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными — 36%, кредитные карты — 16%, автокредиты — 6%, POS-кредиты — 2%.
Единственным сегментом, продемонстрировавший рост по суммарным результатам за 11 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стало автокредитование: увеличение количества выдач составило 68%, объема — 69%. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотечном кредитовании: количество снизилось на 41%, объем — на 37%; в льготном ипотечном кредитовании количество выдач сократилось на 27%, объем — на 23%. Количество выдач кредитов наличными уменьшилось на 4%, объем — на 19%. В POS-кредитовании сокращение составило 23% в количественном выражении и 2% в денежном. Наименьшее снижение объемов кредитования в годовом отношении зафиксировано в сегменте кредитных карт: количество снизилось 4%, объем — на 1%.
Региональные данные
В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в ноябре вошли Москва — 236,24 тыс. кредитов на 76,37 млрд рублей, Московская область — 188,6 тыс. кредитов на 52,96 млрд рублей, Санкт-Петербург — 117,13 тыс. кредитов на 35,62 млрд рублей, Краснодарский край — 134,99 тыс. кредитов на 29,44 млрд рублей и Татарстан — 87,81 тыс. кредитов на 24,09 млрд рублей.
Перечень топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования за 11 месяцев 2024 года аналогичный: Москва — 4,15 млн кредитов на 1,71 трлн рублей, Московская область — 3,52 млн кредитов на 1,17 трлн рублей, Санкт-Петербург — 2,12 млн кредитов на 762,86 млрд рублей, Краснодарский край — 2,43 млн кредитов на 619,2 млрд рублей, Татарстан — 1,63 млн кредитов на 490,83 млрд рублей.