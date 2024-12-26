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ОКБ: ноябрь 2024 года показал самый низкий уровень кредитования за два года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россияне в ноябре 2024 года оформили в банках в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд рублей. Это самый низкий уровень кредитования за последние два года, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

При этом, по данным ОКБ, в годовом отношении общее количество выдач снизилось на 45%, объем — на 57%. В ноябре 2023 года было оформлено 6,08 млн кредитов на 1,72 трлн рублей. По сравнению с октябрем 2024 года количество выдач сократилось на 19%, объем — на 32%. В октябре 2024 года было выдано 4,11 млн кредитов на 1,07 трлн рублей.

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в ноябре заняли ипотечные кредиты — 31%, месяцем ранее их доля была равна 34%. Доля кредитных карт выросла в ноябре до 28% с 23% в октябре. Доля кредитов наличными в ноябре снизилась до 26% против 28% в октябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц с 13% до 11%. POS-кредиты сохранили за собой 3% в общем объеме кредитования. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 46% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 28%. Доля кредитных карт была равна 18%, автокредитов — 7%, POS-кредитов — 2%.

В ноябре по сравнению с октябрем снижение кредитования зафиксировано во всех сегментах, наибольшее — в автокредитовании, где количество выдач сократилось на 38%, объем — на 39%. Количество выдач ипотечных кредитов снизилось на 36%, объем — на 37%, в льготном ипотечном кредитовании снижение составило 28% в количественном выражении и 31% в денежном. Количество выдач кредитов наличными за месяц сократилось на 20%, объем — на 35%. POS-кредитование в количестве уменьшилось на 25%, в объеме — на 28%. Наименьшее снижение продемонстрировал сегмент кредитных карт: количество снизилось на 14%, объем — на 15%.

Другие показатели

Всего за 11 месяцев 2024 года банки выдали 59,71 млн кредитов на 15,23 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выдач снизилось на 6%, объем — на 18%. С января по ноябрь 2023 года было выдано 63,45 млн кредитов на 18,5 трлн рублей, отмечается в материалах ОКБ.

По итогам 11 месяцев 2024 года кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования — 35%, ипотека — 31%, кредитные карты — 19%, автокредиты — 12%, POS-кредиты — 2%. За аналогичный период прошлого года распределение долей было следующим: сегмент ипотечного кредитования — 40% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными — 36%, кредитные карты — 16%, автокредиты — 6%, POS-кредиты — 2%.

Единственным сегментом, продемонстрировавший рост по суммарным результатам за 11 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, стало автокредитование: увеличение количества выдач составило 68%, объема — 69%. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотечном кредитовании: количество снизилось на 41%, объем — на 37%; в льготном ипотечном кредитовании количество выдач сократилось на 27%, объем — на 23%. Количество выдач кредитов наличными уменьшилось на 4%, объем — на 19%. В POS-кредитовании сокращение составило 23% в количественном выражении и 2% в денежном. Наименьшее снижение объемов кредитования в годовом отношении зафиксировано в сегменте кредитных карт: количество снизилось 4%, объем — на 1%.

Региональные данные

В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в ноябре вошли Москва — 236,24 тыс. кредитов на 76,37 млрд рублей, Московская область — 188,6 тыс. кредитов на 52,96 млрд рублей, Санкт-Петербург — 117,13 тыс. кредитов на 35,62 млрд рублей, Краснодарский край — 134,99 тыс. кредитов на 29,44 млрд рублей и Татарстан — 87,81 тыс. кредитов на 24,09 млрд рублей.

Перечень топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования за 11 месяцев 2024 года аналогичный: Москва — 4,15 млн кредитов на 1,71 трлн рублей, Московская область — 3,52 млн кредитов на 1,17 трлн рублей, Санкт-Петербург — 2,12 млн кредитов на 762,86 млрд рублей, Краснодарский край — 2,43 млн кредитов на 619,2 млрд рублей, Татарстан — 1,63 млн кредитов на 490,83 млрд рублей.