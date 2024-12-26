ОКБ: ноябрь 2024 года показал самый низкий уровень кредитования за два года

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в ноябре заняли ипотечные кредиты — 31%, месяцем ранее их доля была равна 34%. Доля кредитных карт выросла в ноябре до 28% с 23% в октябре. Доля кредитов наличными в ноябре снизилась до 26% против 28% в октябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц с 13% до 11%. POS-кредиты сохранили за собой 3% в общем объеме кредитования. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 46% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 28%. Доля кредитных карт была равна 18%, автокредитов — 7%, POS-кредитов — 2%.