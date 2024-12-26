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О чем говорит шаг ЦБ Турции

Центробанк Турции впервые за два года снизил процентную ставку на 250 б.п., до 47,5%. До этого ЦБ держал ключевую ставку в течение девяти месяцев на рекордном за 14 лет уровне в 50%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал Финансам Mail, что означает этот шаг и будет ли российский Центробанк следовать этому примеру.

Михаил Васильев
главный аналитик Совкомбанка
Источник: TCMB

«Благодаря высокой ставке Центробанку Турции удалось снизить инфляцию с 75% весной до 47% в ноябре. Это минимальный уровень инфляции за последние 17 месяцев», — отметил эксперт.

Последние три месяца годовая инфляция в Турции держится ниже 50% и у ЦБ возросла уверенность в устойчивом замедлении инфляции, поэтому регулятор решился на снижение процентной ставки.

«Свой вклад в начало снижения процентной ставки внесло и сокращение экономической активности в Турции — ВВП страны снижался два квартала подряд, т.е. страна оказалась в рецессии», — объясняет тренд Михаил Васильев.

Турецкий опыт состоит в том, что сначала ЦБ Турции долго не повышал ключевую ставку в ответ на рост цен, что разогнало инфляцию выше 80% и привело к девальвации турецкой лиры. Однако затем ЦБ Турции быстро повысил процентную ставку до 50%, что позволило замедлить инфляцию.

Напомним, что самые высокие ключевые ставки в мире — выше 100% годовых — в Аргентине и в Зимбабве, 133% и 130% соответственно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».