О чем говорит шаг ЦБ Турции

«Благодаря высокой ставке Центробанку Турции удалось снизить инфляцию с 75% весной до 47% в ноябре. Это минимальный уровень инфляции за последние 17 месяцев», — отметил эксперт.
Последние три месяца годовая инфляция в Турции держится ниже 50% и у ЦБ возросла уверенность в устойчивом замедлении инфляции, поэтому регулятор решился на снижение процентной ставки.
«Свой вклад в начало снижения процентной ставки внесло и сокращение экономической активности в Турции — ВВП страны снижался два квартала подряд, т.е. страна оказалась в рецессии», — объясняет тренд Михаил Васильев.
Турецкий опыт состоит в том, что сначала ЦБ Турции долго не повышал ключевую ставку в ответ на рост цен, что разогнало инфляцию выше 80% и привело к девальвации турецкой лиры. Однако затем ЦБ Турции быстро повысил процентную ставку до 50%, что позволило замедлить инфляцию.
Напомним, что самые высокие ключевые ставки в мире — выше 100% годовых — в Аргентине и в Зимбабве, 133% и 130% соответственно.
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