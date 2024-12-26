О чем говорит шаг ЦБ Турции

Центробанк Турции впервые за два года снизил процентную ставку на 250 б.п., до 47,5%. До этого ЦБ держал ключевую ставку в течение девяти месяцев на рекордном за 14 лет уровне в 50%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал Финансам Mail, что означает этот шаг и будет ли российский Центробанк следовать этому примеру.