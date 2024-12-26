Нефть и газ. Экспирация фьючерсов и запасы в США

Котировки балансируют вблизи своих среднемесячных значений. Интересно, будут ли какие-то сюрпризы в динамике инструмента до экспирации ближнего контракта. Или жизнь сюда вернется лишь в январе?
Новостной фон умеренно позитивный. Американский институт нефти отчитался об очередном недельном сокращении запасов. Согласно данным API, за прошлую неделю коммерческие запасы в США сократились на 3,2 млн баррелей (в рамках ожиданий рынка). Официальные данные поступят позже на этой недели от Управления энергетической информации (EIA). Цифры API и EIA могут разниться.
Также поддержку оказывают новости о возможном значительном размещении госбондов в Китае, что должно поддержать экономику страны и, как следствие, цены на энергоресурсы и промышленные металлы.
По-прежнему высоко находится индекс доллара DXY. Никаких признаков коррекции здесь пока нет, что давит на цены сырьевых товаров.
Текущий фьючерсный контракт на ICE Europe (BRNG2025) истекает 30 декабря. Дата экспирации контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03.01.2025.
Ближний фьючерс (NGF2025) на природный газ доживает свои последние деньки. Дата экспирации контракта — 27 декабря. И, вероятно, она может пройти по максимумам. Сегодня котировки скорректировались к ближайшей линии краткосрочного тренда, от которой они довольно уверенно оттолкнулись наверх. Впереди — круглая отметка в $4 за MMBtu.
Следующий контракт торгуется дешевле — его динамика станет вырисовываться уже в январе.
Глобально же техническая картина в природном газа складывается позитивно.
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