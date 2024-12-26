Нефть и газ. Экспирация фьючерсов и запасы в США

Ближний фьючерс (NGF2025) на природный газ доживает свои последние деньки. Дата экспирации контракта — 27 декабря. И, вероятно, она может пройти по максимумам. Сегодня котировки скорректировались к ближайшей линии краткосрочного тренда, от которой они довольно уверенно оттолкнулись наверх. Впереди — круглая отметка в $4 за MMBtu.