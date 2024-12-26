Каким будет курс рубля 27 декабря 2024: прогноз эксперта

Укрепление рубля приостановилось, а цены на нефть двигались в плюсе. Основной мотивацией для покупателей акций остается смягчение монетарного сигнала ЦБ.
По данным Росстата, опубликованным накануне, недельная инфляция практически не изменилась. После пятничного решения ЦБ по ставке рынок сейчас менее чутко реагирует на статданные.
На европейских биржах сегодня продолжилась рождественская пауза, американские возвращаются к торгам в небольшом минусе. Недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице оказалось меньше прогноза и соответствующего показателя за предыдущую неделю.
Завтра станет известна предварительная оценка сальдо внешней торговли товарами США за ноябрь. На российском рынке акционеры Группы Астра на внеочередном собрании обсудят утверждение дивидендов за 9 месяцев. На ВОСА OZON в повестке значится вопрос редомициляции компании с Кипра. Совет директоров Совкомфлота СД рассмотрит концепцию Стратегии на период до 2030 года.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 декабря — 2700−2800 п.
Рубль приостановил свое укрепление в четверг. Юань на Мосбирже консолидировался между 13,4 и 13,5, официальный курс доллара на завтра символически был понижен ЦБ до 99,22, но к вечеру «американец» снова был ближе к 100 на межбанке. По-видимому, основная поддержка рубля со стороны налогового периода уже реализовалась, и теперь не исключена небольшая коррекция инвалют немного вверх. К тому же в последние дни года кульминации достигает предпраздничная активность потребителей. Можно предположить, что курсы валют к концу декабря сложатся на уровне 100−101 за доллар и 13,5−13,8 за юань.
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