Каким будет курс рубля 27 декабря 2024: прогноз эксперта

Рубль приостановил свое укрепление в четверг. Юань на Мосбирже консолидировался между 13,4 и 13,5, официальный курс доллара на завтра символически был понижен ЦБ до 99,22, но к вечеру «американец» снова был ближе к 100 на межбанке. По-видимому, основная поддержка рубля со стороны налогового периода уже реализовалась, и теперь не исключена небольшая коррекция инвалют немного вверх. К тому же в последние дни года кульминации достигает предпраздничная активность потребителей. Можно предположить, что курсы валют к концу декабря сложатся на уровне 100−101 за доллар и 13,5−13,8 за юань.