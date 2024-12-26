Asia Times: запрет Китаем экспорта галлия и германия достиг своей цели в торговой войне

Недавно Пекин запретил экспорт минералов галлия и германия в США на фоне растущей напряженности в отношениях между двумя странами. Эти минералы имеют важнейшую экономическую ценность, поскольку используются в компьютерных чипах, в военной технике, например в очках ночного видения, и в сфере возобновляемой энергетики, где они применяются для выпуска электромобилей и солнечных батарей, говорится в статье.
«Первичный» относится к сырью, например, к минеральной руде. В ряде секторов, где используются эти минералы, им нет замены.
Как пояснил Пекин, запрет на экспорт в США галлия и германия был вызван «двойным военным и гражданским использованием» этих минералов. Он последовал за третьей за последние три года атакой Вашингтона на китайский сектор полупроводников. США хотят ограничить экспорт в Китай передовых микросхем, которые могут быть использованы в приложениях, угрожающих безопасности Америки. Например, усовершенствованные чипы можно использовать в электронных средствах ведения войны с применением искусственного интеллекта или в современных системах вооружения, таких как гиперзвуковые ракеты.
Применение этих минералов выходит далеко за рамки обеспечения национальной безопасности. Например, галлий используется в твердотельных осветительных приборах, включая светодиоды (LED). Германий применяется в оптических волокнах и в качестве катализатора для ускорения реакций, используемых при производстве полиэстера и биопластика (PLA). Минералы жизненно важны для изготовления электронных устройств, от которых люди зависят каждый день, таких как смартфоны, дисплеи и ноутбуки.
Что могут предпринять США?
Первый вариант — возобновление и расширение внутренней добычи этих минералов. Пентагон уже дал понять, что такие возможности изучаются. Известно только об одном месте в США, где получали как галлий, так и германий, — шахте Апекс в штате Юта. На ней эти минералы добывались с середины 1980-х годов, но с тех пор шахта закрылась.
Второй вариант — диверсифицировать первичное производство этих минералов, инвестируя в цинковые, угольные и бокситовые заводы в дружественных странах. Например, канадская компания Teck Resources является крупнейшим поставщиком германия в Северной Америке, получая этот минерал на своем металлургическом заводе Trail Smelter в Британской Колумбии.
Третий вариант — увеличить добычу из так называемых вторичных источников, то есть в процессе переработки старых электронных устройств и другого оборудования, срок службы которого подошел к концу. Официальной статистики по вторичным поставкам нет, но, судя по некоторым отчетам, из вторичных источников поступает не более 10% от общего объема поставок галлия и 30% германия.
Однако для увеличения вторичного производства этих минералов существуют серьезные препятствия. Процесс восстановления путем переработки очень сложен, поскольку в оборудовании, таком как компьютерные чипы, минералы обычно объединяются с другими материалами, а это затрудняет их изоляцию.
Сокращение первичных поставок в краткосрочной перспективе невозможно компенсировать вторичными поставками (переработкой), поскольку степень извлечения до сих пор низка, а его стоимость неконкурентоспособна. В долгосрочной перспективе технологические достижения могут снизить стоимость процесса восстановления и увеличить предложение, тем самым ослабив зависимость от китайских минеральных руд.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.