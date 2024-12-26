Asia Times: запрет Китаем экспорта галлия и германия достиг своей цели в торговой войне

Как пояснил Пекин, запрет на экспорт в США галлия и германия был вызван «двойным военным и гражданским использованием» этих минералов. Он последовал за третьей за последние три года атакой Вашингтона на китайский сектор полупроводников. США хотят ограничить экспорт в Китай передовых микросхем, которые могут быть использованы в приложениях, угрожающих безопасности Америки. Например, усовершенствованные чипы можно использовать в электронных средствах ведения войны с применением искусственного интеллекта или в современных системах вооружения, таких как гиперзвуковые ракеты.