Ответный ход: Китай ввел санкции против американского хайтека

Поставки материалов, действительно, самое действенное оружие, находящееся в руках китайцев. Это связано с тем, что Китай в последние 30−40 лет фактически занял на мировом рынке монопольную позицию. Почему так получилось, объяснить легко. К примеру, и галлий, и германий на самом деле широко распространены. Так, доля галлия в земной коре составляет 16 частиц на миллион (ppm), примерно на том же уровне, что и свинца. Германий встречается почти в 10 раз реже, но и он является более распространенным элементом, чем серебро, йод или ртуть. Проблема в том, что они равномерно рассеяны по всем недрам. В чистом виде месторождения галлия и германия встречаются исключительно редко, и почти все минералы, содержащие эти два элемента, находятся в рудах иных металлов (например, цинка) и даже угля. Соответственно, производство галлия и германия возможно почти исключительно как побочное к выработке чего-то более массового. А здесь китайцы, которые были готовы разрабатывать месторождения цветных металлов на любых условиях и очень дешево, быстро вышли в лидеры. В результате страна сейчас контролирует более 90% поставок галлия во всём мире, а для германия эта цифра составляет 80%. Экспорт галлия и германия был ограничен впервые еще летом 2023 года, но теперь настало время полного запрета в отношении США.