В РФ на кассах магазинов заблокировали свыше 890 млн товаров в 2024 году

С 1 апреля 2024 года программа проверок на кассах была запущена в отношении табака и табачной продукции, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С 1 мая система распространилась на молочную продукцию и воду, а с 1 ноября к разрешительному режиму подключили пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной, пластиковой бутылке, алюминиевой банке и других видах потребительской упаковки, а также БАДы, антисептики, духи, обувь, шины и покрышки, одежду и фотоаппараты. Всего на кассах в 2024 году был заблокирован почти 891 млн товаров.