В РФ на кассах магазинов заблокировали свыше 890 млн товаров в 2024 году

С 1 апреля 2024 года программа проверок на кассах была запущена в отношении табака и табачной продукции, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С 1 мая система распространилась на молочную продукцию и воду, а с 1 ноября к разрешительному режиму подключили пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной, пластиковой бутылке, алюминиевой банке и других видах потребительской упаковки, а также БАДы, антисептики, духи, обувь, шины и покрышки, одежду и фотоаппараты. Всего на кассах в 2024 году был заблокирован почти 891 млн товаров.
«Разрешительный режим за небольшое время показал себя как эффективный инструмент контроля качества продукции. В результате на кассах было заблокировано свыше 351,5 млн просроченной и контрафактной молочной продукции, свыше 259 млн упаковок табачной продукции и не менее 101,5 млн литров пива», — рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Отмечается, что также на кассах блокировке подверглись 28,6 млн бутылок воды, 22,3 млн БАДов, 20,7 млн товаров легкой промышленности, 4,1 млн пар обуви. Кроме того, система не позволила продать 669,2 тыс. духов, почти 396 тыс. шин, 355 тыс. антисептиков и 6,9 тыс. фотоаппаратов. Как проинформировали в пресс-службе, среди основных причин блокировки — истекший срок годности, отсутствие сведений в системе «Честного знака» о вводе товаров в оборот, повторные продажи, а также корректность кода проверки — когда товары не прошли проверку криптографии, коды могли оказаться поддельными или поврежденными.
В 2025 году, согласно постановлению правительства, разрешительный режим распространится на ветпрепараты, велосипеды, красную и черную икру, безалкогольное пиво, соки, технические средства реабилитации, медизделия и кресла-коляски.