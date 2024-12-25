Новый старый президент Трамп. США в поисках защиты от дефолта

«Дефолта не будет, по крайней мере, пока вся мировая финансовая система выстроена на доверии к доллару США», — пояснила она. Для выплат по старым займам могут выпускаться новые облигации и увеличиваться эмиссия денег. Но если предположить возможность дефолта США, то, по оценке Ольги Гогаладзе, это приведет к экономической и финансовой катастрофе более сильной, чем в 2008 году.