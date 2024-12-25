Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый старый президент Трамп. США в поисках защиты от дефолта

Госдолг США в 2024 году продолжил расти и обновлять рекорды. Как изменится ситуация при новом президенте США Дональде Трампе в 2025 году и актуальны ли ожидания дефолта США, рассказали эксперты.

Иван Белов
Автор Финансы Mail

Катастрофа в будущем

Республиканцы обвиняют в безудержном росте госдолга демократов, которые долгое время как партия власти вместе с президентом Джо Байденом бесконтрольно увеличивали расходы.

Потолок госдолга был закреплен в законе. Его размер, как и размер дефицита бюджета ежегодно был источником распрей. Республиканцы требовали сокращения расходов, дефицита бюджета и без этих мер не утверждали бюджет.

Демократы продолжали настаивать на обратном. Поэтому страна не раз начинала новый финансовый год без утвержденного бюджета. Это приводило к кратковременной приостановке финансирования правительства, госструктур и госслужащих, начиная от музейных работников, инженеров NASA до полицейских и чиновников. Одновременно возникала угроза технического дефолта США — без увеличения госдолга невозможно выплачивать проценту по нему и выполнять бюджетные расходы.

В итоге в июне прошлого года, чтобы избежать политического и финансового кризиса, президент США Джо Байден приостановил действие этого лимита до января 2025 года.

Казначейство страны с тех пор продолжало занимать на рынке, размещая гособлигации, которые покупают инвестиционные фонды и государства. Несмотря на огромный госдолг — казначейские облигации считаются надежным вложениями на случай мирового кризиса — настолько сильно доверие к финансовой системе США.

Госдолг стремительно рос — впервые в истории страны превысил $34 трлн в январе 2024 года, в июле — превысил $35 трлн, а в ноябре — $36 трлн, согласно данным Минфина страны.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга США в 2024 году до 121% ВВП, а по оценке бюджетного управления Конгресса США госдолг увеличится через 10 лет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны.

«США берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Важно понимать, что примерно половина дефицита — это выплаты различных социальных пособий и проценты по долгу», — пояснила экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Она напомнила, что Трамп и новый министр финансов США планируют ускорить рост экономики страны и это, по их мнению, будет решением проблемы дефицита бюджета. В частности, команда нового президента планирует внедрять искусственный интеллект, крипторасчеты в бизнес-процессах. Также Трамп планирует снизить налоги, что даст компаниям больше свободы в инвестиционных проектах, а значит, более высокий рост экономики.

«Если цель Трампа по снижению дефицита будет достигнута, то и объемы госдолга США будут расти более медленно, но простого решения тут нет», — считает она.

Экономисты спорят — какой уровень соотношения долга к ВВП было бы абсолютным раем для экономики.

«Но здесь и ответ на вопрос, который мучает всех каждый раз, когда госдолг США достигает очередного “потолка” — а не случится ли дефолт», — отметила Ольга Гогаладзе.

«Дефолта не будет, по крайней мере, пока вся мировая финансовая система выстроена на доверии к доллару США», — пояснила она. Для выплат по старым займам могут выпускаться новые облигации и увеличиваться эмиссия денег. Но если предположить возможность дефолта США, то, по оценке Ольги Гогаладзе, это приведет к экономической и финансовой катастрофе более сильной, чем в 2008 году.

В чем спасение?

Новая власть в США в своих планах развития страны опирается не только на экономические законы, но и на рыночные «хайпы» — крипторынок, искусственный интеллект, согласен управляющий директор Trade123, экономист Владимир Рожанковский.

В первых числах декабря Дональд Трамп объявил о планах впервые ввести должность руководителя по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты в администрации президента. Ее займет по предложению Трампа бывший главный операционный директор платежной системы PayPal Дэвид Сакс.

Он должен стать по замыслу Трампа «криптокоролем» — «будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют», рассказал экономист. Трамп назвал эти сферы очень важными для будущей конкурентоспособности США. «Дэвид сосредоточится на том, чтобы сделать Америку явным мировым лидером в обеих этих областях», — заявил Трамп, представляя новую должность.

По мнению Владимира Рожанковского, Трамп пригласил очень влиятельного человека — Дэвида Сакса — бывшего партнёра Илона Маска «для мощного развития криптоиндустрии в стране». Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис предлагает в течение ближайших ста дней создать госрезерв биткоинов. «Я не исключаю, что задумка Трампа — постепенно подвести держателей внешнего долга США — прежде всего, крупнейшие страны — такие как Китай и Японию — к мысли о неизбежности конвертации долларового долга США в долг, номинированный в биткоине», — отметил экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».