Новый старый президент Трамп. США в поисках защиты от дефолта

Катастрофа в будущем
Республиканцы обвиняют в безудержном росте госдолга демократов, которые долгое время как партия власти вместе с президентом Джо Байденом бесконтрольно увеличивали расходы.
Потолок госдолга был закреплен в законе. Его размер, как и размер дефицита бюджета ежегодно был источником распрей. Республиканцы требовали сокращения расходов, дефицита бюджета и без этих мер не утверждали бюджет.
Демократы продолжали настаивать на обратном. Поэтому страна не раз начинала новый финансовый год без утвержденного бюджета. Это приводило к кратковременной приостановке финансирования правительства, госструктур и госслужащих, начиная от музейных работников, инженеров NASA до полицейских и чиновников. Одновременно возникала угроза технического дефолта США — без увеличения госдолга невозможно выплачивать проценту по нему и выполнять бюджетные расходы.
В итоге в июне прошлого года, чтобы избежать политического и финансового кризиса, президент США Джо Байден приостановил действие этого лимита до января 2025 года.
Казначейство страны с тех пор продолжало занимать на рынке, размещая гособлигации, которые покупают инвестиционные фонды и государства. Несмотря на огромный госдолг — казначейские облигации считаются надежным вложениями на случай мирового кризиса — настолько сильно доверие к финансовой системе США.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга США в 2024 году до 121% ВВП, а по оценке бюджетного управления Конгресса США госдолг увеличится через 10 лет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны.
«США берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Важно понимать, что примерно половина дефицита — это выплаты различных социальных пособий и проценты по долгу», — пояснила экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.
Она напомнила, что Трамп и новый министр финансов США планируют ускорить рост экономики страны и это, по их мнению, будет решением проблемы дефицита бюджета. В частности, команда нового президента планирует внедрять искусственный интеллект, крипторасчеты в бизнес-процессах. Также Трамп планирует снизить налоги, что даст компаниям больше свободы в инвестиционных проектах, а значит, более высокий рост экономики.
«Если цель Трампа по снижению дефицита будет достигнута, то и объемы госдолга США будут расти более медленно, но простого решения тут нет», — считает она.
«Но здесь и ответ на вопрос, который мучает всех каждый раз, когда госдолг США достигает очередного “потолка” — а не случится ли дефолт», — отметила Ольга Гогаладзе.
«Дефолта не будет, по крайней мере, пока вся мировая финансовая система выстроена на доверии к доллару США», — пояснила она. Для выплат по старым займам могут выпускаться новые облигации и увеличиваться эмиссия денег. Но если предположить возможность дефолта США, то, по оценке Ольги Гогаладзе, это приведет к экономической и финансовой катастрофе более сильной, чем в 2008 году.
В чем спасение?
Новая власть в США в своих планах развития страны опирается не только на экономические законы, но и на рыночные «хайпы» — крипторынок, искусственный интеллект, согласен управляющий директор Trade123, экономист Владимир Рожанковский.
В первых числах декабря Дональд Трамп объявил о планах впервые ввести должность руководителя по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты в администрации президента. Ее займет по предложению Трампа бывший главный операционный директор платежной системы PayPal Дэвид Сакс.
Он должен стать по замыслу Трампа «криптокоролем» — «будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют», рассказал экономист. Трамп назвал эти сферы очень важными для будущей конкурентоспособности США. «Дэвид сосредоточится на том, чтобы сделать Америку явным мировым лидером в обеих этих областях», — заявил Трамп, представляя новую должность.
По мнению Владимира Рожанковского, Трамп пригласил очень влиятельного человека — Дэвида Сакса — бывшего партнёра Илона Маска «для мощного развития криптоиндустрии в стране». Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис предлагает в течение ближайших ста дней создать госрезерв биткоинов. «Я не исключаю, что задумка Трампа — постепенно подвести держателей внешнего долга США — прежде всего, крупнейшие страны — такие как Китай и Японию — к мысли о неизбежности конвертации долларового долга США в долг, номинированный в биткоине», — отметил экономист.
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