Рынок углеводородов. Новый максимум в газе и госбонды Китая

Фьючерсы на природный газ вчера минимально скорректировались к ближайшему уровню поддержки (район пробитого сопротивления на $3,642), после чего вновь перешли к росту и обновили максимум. Котировки закрылись вблизи круглой отметки $4 за MMBtu. Данная динамика позитивна для продолжения лонга. Сегодня в США выходной день. На Мосбирже фьючерсы на природный газ продолжают торговаться.