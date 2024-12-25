Рынок углеводородов. Новый максимум в газе и госбонды Китая

Никакой определенности текущая техническая картина не дает — продолжаем движение в боковом диапазоне $70−75 за баррель. Сегодня торгов по фьючерсам на ICE Europe не будет. На Мосбирже торги фьючерсами на нефть продолжаются.
До экспирации текущего фьючерсного контракта остается неделя. Дата экспирации контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03.01.2025.
Давление на котировки черного золота в последнее время оказывает рост индекса DXY, поддержку — санкционная риторика США и сообщения о стимулировании китайской экономики. Также аналитики ожидают, что на этой неделе EIA отчитается об очередном сокращении коммерческих запасов нефти в США.
Новостной фон
∙ Индийские НПЗ рассматривают возможность выхода на рынок ближневосточной нефти из-за сокращения спотовых поставок со стороны России. Ранее издание Bloomberg сообщало, что альтернативные сорта нефти с Ближнего Востока все-таки стоят дороже.
∙ Китай планирует выпуск специальных облигаций объемом в 3 трлн юаней ($411 млрд). Вырученные средства будут направлены на рекапитализацию крупных госбанков, а также поддержку потребления и инвестиций в стране. Новость позитивна для рынка металлов и энергоресурсов.
∙ Добыча нефти и природного газа в Мексике в ноябре упала до самого низкого уровня за весь год.
Фьючерсы на природный газ вчера минимально скорректировались к ближайшему уровню поддержки (район пробитого сопротивления на $3,642), после чего вновь перешли к росту и обновили максимум. Котировки закрылись вблизи круглой отметки $4 за MMBtu. Данная динамика позитивна для продолжения лонга. Сегодня в США выходной день. На Мосбирже фьючерсы на природный газ продолжают торговаться.
Глобальная техническая картина скорее на стороне быков.
27 декабря — дата экспирации текущего фьючерсного контракта.
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