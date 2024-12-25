Половина граждан с доходом до 40 тыс. считают, что курс рубля не влияет на их жизнь

Всего лишь 3% респондентов видят позитивное влияние снижения курса рубля на свою жизнь, при этом наиболее оптимистично настроены респонденты с низким доходом и молодежь (по 5% в каждой группе). Вероятно, это связано с надеждами на возможные положительные изменения в экономике в будущем или личными финансовыми стратегиями, позволяющими выиграть от нестабильной валютной ситуацией.