Половина граждан с доходом до 40 тыс. считают, что курс рубля не влияет на их жизнь

Снижение курса рубля к мировым валютам вызывает озабоченность у большинства россиян. Согласно опросу, 63% считают, что это негативно сказывается на их уровне жизни. Особенно этой точки зрения придерживаются люди среднего возраста (30−44 года), среди которых 70% отмечают негативные последствия девальвации рубля.
Интересно, что более молодая и более старая возрастные группы менее склонны видеть негативное влияние: 61% среди молодежи и 53% среди людей старше 60 лет считают снижение курса рубля негативным фактором. Возможно, для молодежи это связано с меньшей финансовой зависимостью, а для старших поколений — с меньшей вовлеченностью в экономические перемены или наличием фиксированного дохода.
Мужчины чаще женщин отмечают негативное влияние (66% против 60%), однако женщины чаще затрудняются ответить на этот вопрос (12% против 7% среди мужчин). Это может быть связано с разницей в восприятии финансовой ситуации или в уровне вовлеченности в принятие финансовых решений внутри семьи.
Интересно, что люди с более высоким семейным доходом и высшим образованием чаще всего выражают беспокойство по поводу изменения курса рубля: 73% и 69% соответственно. Это может объясняться их большей финансовой осведомленностью или зависимостью от валютных операций и зарубежных покупок.
В то же время респонденты с доходом от 10 до 40 тыс. рублей менее озабочены (51%) курсом рубля, возможно из-за того, что их текущий уровень доходов и расходов меньше зависит от изменений на валютных рынках.
Всего лишь 3% респондентов видят позитивное влияние снижения курса рубля на свою жизнь, при этом наиболее оптимистично настроены респонденты с низким доходом и молодежь (по 5% в каждой группе). Вероятно, это связано с надеждами на возможные положительные изменения в экономике в будущем или личными финансовыми стратегиями, позволяющими выиграть от нестабильной валютной ситуацией.
Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал итоги опросы неожиданными.
«Я ожидал примерного паритета количества тех, кто ожидает ухудшения качества жизни в связи с падением курса рубля, и тех, кто не ожидает этого. Главный вывод, который можно сделать из этого: население весьма рационально, ясно оценивает существующие в экономике закономерности, понимает собственные интересы», — отметил эксперт.
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