OilPrice: Катар планирует удвоить производство СПГ к 2030 году

Но даже если крупные конфликты не начнутся, мировой спрос на СПГ, по прогнозам Shell, к 2040 году увеличится более чем на 50%. В отличие от нефти или газа, транспортируемых по трубопроводам, СПГ не требует огромных затрат и многолетнего строительства сложной инфраструктуры, прежде чем он будет готов к транспортировке. Его можно быстро и надежно купить либо по краткосрочным, либо по долгосрочным контрактам, либо на спотовом рынке, а затем доставить куда угодно в течение нескольких дней, говорится в материале.