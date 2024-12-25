OilPrice: Катар планирует удвоить производство СПГ к 2030 году

Но даже если крупные конфликты не начнутся, мировой спрос на СПГ, по прогнозам Shell, к 2040 году увеличится более чем на 50%. В отличие от нефти или газа, транспортируемых по трубопроводам, СПГ не требует огромных затрат и многолетнего строительства сложной инфраструктуры, прежде чем он будет готов к транспортировке. Его можно быстро и надежно купить либо по краткосрочным, либо по долгосрочным контрактам, либо на спотовом рынке, а затем доставить куда угодно в течение нескольких дней, говорится в материале.
Долгое время крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа был Катар, лишь изредка уступая первое место Австралии. Но в конце 2023 года лидерство у него перехватили США.
К тому времени на эмират будет приходиться как минимум 40% всех новых поставок СПГ в мире, что повышает значимость страны на мировой арене.
Из прогнозируемых Катаром 160 млн мт/г производства СПГ к 2030 году 18 млн мт/г будут получены за счет его доли в проекте Golden Pass, а также за счет продолжающегося расширения катарской части крупнейшего в мире газового месторождения Северное — Южный Парс.
Это морское месторождение занимает площадь в 9700 квадратных километров, из которых 3700 квадратных километров находятся в территориальных водах Ирана в Персидском заливе, а оставшиеся 6000 квадратных километров, называемые Северным куполом, расположены в территориальных водах Катара. Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн кубических метров природного газа и 7,7 млрд кубических метров конденсата; извлекаемые запасы — в 35,6 трлн кубических метров природного газа и 3 млрд кубических метров конденсата.
Увеличение добычи будет частично обеспечено к концу 2029 года за счет шести крупных новых разработок Катара на проектах North Field East (NFE) и North Field South (NFS). На площадке NFE будут построены четыре новые «линии» (производственные мощности), каждая из которых будет производить 8 млн мт/г СПГ, и две (с такой же производственной мощностью) на площадке NFS. Это позволит производить СПГ в объеме 48 млн мт/г.
Кроме того, в конце февраля QatarEnergy объявила о реализации еще одного проекта, ориентированного на ее месторождение North Field West (NFW). С прицелом на эти объекты NFW Катар недавно сообщил, что в ближайшее время подпишет еще несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ, чтобы увеличить свой прошлогодний объем продаж, достигший 25 млн тонн.
В 2023 году объем мировой торговли СПГ составил 404 млн тонн в год (т/г), а к 2040 году, по отраслевым оценкам, этот показатель достигнет примерно 625−685 млн т/г.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.