Катар не намерен поставлять газ в ЕС при штрафах стран сообщества от общего дохода

«Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу. Я не блефую», — отметил он. «5% от выручки QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар. Это деньги людей, поэтому я не могу потерять столько денег, и никто не примет потерю таких денег», — добавил глава Qatar Energy. Он подчеркнул, что если какое-либо государство ЕС введет штрафы за несоблюдение критериев, содержащихся в Директиве о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности (Directive on corporate sustainability due diligence, CSDD), Катар прекратит поставки газа в ЕС.