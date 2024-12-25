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Конфискацию активов РФ сочли возможной причиной дефолта США

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Возможная конфискация коллективным Западом суверенных активов России приведет в том числе к разгону долларовой инфляции и даже может в перспективе грозить дефолтом США. Такой прогноз дал во вторник в беседе с ТАСС руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине — районов на севере штата Калифорния, являющихся средоточием высокотехнологичной индустрии США.

Источник: Reuters

«Я считаю, что конфискация российских активов приведет к драматическому снижению доверия к доллару и к долларовой системе платежей и, как следствие, к ускорению потери долларом статуса резервной валюты. Это в свою очередь приведет к увеличению долларовой инфляции, существенному увеличению процентных ставок и, возможно, дефолту по суверенным обязательствам США», — сказал предприниматель.

Он охарактеризовал действия Соединенных Штатов в отношении российских суверенных активов как «недальновидный политический выбор, который принесет [Западу] относительно небольшую краткосрочную выгоду, но приведет к большим долгосрочным проблемам». «Это очередной пример недальновидности лидеров в Вашингтоне, которые не понимают долгосрочных последствий своих шагов и разрушают американскую экономику своими близорукими решениями», — убежден бизнесмен.