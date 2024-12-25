Конфискацию активов РФ сочли возможной причиной дефолта США

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Возможная конфискация коллективным Западом суверенных активов России приведет в том числе к разгону долларовой инфляции и даже может в перспективе грозить дефолтом США. Такой прогноз дал во вторник в беседе с ТАСС руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине — районов на севере штата Калифорния, являющихся средоточием высокотехнологичной индустрии США.