Юрист рассказал, как передать жилье родственнику, чтобы исключить претензии

Передача жилья родственнику без использования механизмов наследования или дарения возможна через договор купли-продажи (ДКП), договор ренты, завещание, а если речь идет о супругах, то через заключение брачного договора или соглашения о разделе имущества. Какой из способов самый надежный, рассказывает Роман Ляпунов, старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры».