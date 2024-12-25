Цены на газ в Европе колеблются: до завершения ключевой сделки по транзиту осталась неделя

Ориентирные фьючерсы на ближайший месяц (Dutch TTF Natural Gas Futures) во вторник выросли на 2,4%, а за четыре сессии подорожали более чем на 10%. Это подчеркивает нервозность рынка по мере окончания 2024 года, говорится в статье.
Скорое завершение транзитного соглашения между Россией и Украиной совпадает с прогнозами похолодания на большей части европейской территории. Это может увеличить спрос на газ, притом что запасы истощаются быстрее обычного. На рынке с ограниченным предложением трейдерам сложно обеспечить достаточное количество газа на следующий год, поскольку они соперничают с Азией за поставки по морю.
Текущие цены уже отражают окончание транзитной сделки, и в январе на рынке наверняка произойдет кратковременный скачок цен, как только транзит прекратится фактически.
На прошлой неделе Владимир Зеленский дал понять, что Украина остановит транзит российского газа, пока у него не будет гарантий, что Кремль не получит финансовой выгоды во время продолжающегося конфликта.
Прекращение поставок особенно сильно ударит по таким странам, как Словакия, которая настаивает на альтернативном соглашении и предупреждает о возможном финансовом ущербе в случае прекращения поставок. Окончание транзита российского газа может увеличить спрос на сжиженный природный газ, усилив конкуренцию с Азией за поставки, в то время как ряд проектов по расширению производства СПГ столкнулись с задержками.
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