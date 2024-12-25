Цены на газ в Европе колеблются: до завершения ключевой сделки по транзиту осталась неделя

Прекращение поставок особенно сильно ударит по таким странам, как Словакия, которая настаивает на альтернативном соглашении и предупреждает о возможном финансовом ущербе в случае прекращения поставок. Окончание транзита российского газа может увеличить спрос на сжиженный природный газ, усилив конкуренцию с Азией за поставки, в то время как ряд проектов по расширению производства СПГ столкнулись с задержками.