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Цены на газ в Европе колеблются: до завершения ключевой сделки по транзиту осталась неделя

Европейские цены на природный газ на фоне постоянных проблем с поставками колеблются выше отметки в 45 евро за мегаватт-час, а до истечения срока действия ключевого соглашения о транзите российского газа через Украину осталась всего неделя, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Ориентирные фьючерсы на ближайший месяц (Dutch TTF Natural Gas Futures) во вторник выросли на 2,4%, а за четыре сессии подорожали более чем на 10%. Это подчеркивает нервозность рынка по мере окончания 2024 года, говорится в статье.

Скорое завершение транзитного соглашения между Россией и Украиной совпадает с прогнозами похолодания на большей части европейской территории. Это может увеличить спрос на газ, притом что запасы истощаются быстрее обычного. На рынке с ограниченным предложением трейдерам сложно обеспечить достаточное количество газа на следующий год, поскольку они соперничают с Азией за поставки по морю.

Текущие цены уже отражают окончание транзитной сделки, и в январе на рынке наверняка произойдет кратковременный скачок цен, как только транзит прекратится фактически.

Флоренс Шмит
стратег Rabobank

На прошлой неделе Владимир Зеленский дал понять, что Украина остановит транзит российского газа, пока у него не будет гарантий, что Кремль не получит финансовой выгоды во время продолжающегося конфликта.

Прекращение поставок особенно сильно ударит по таким странам, как Словакия, которая настаивает на альтернативном соглашении и предупреждает о возможном финансовом ущербе в случае прекращения поставок. Окончание транзита российского газа может увеличить спрос на сжиженный природный газ, усилив конкуренцию с Азией за поставки, в то время как ряд проектов по расширению производства СПГ столкнулись с задержками.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail