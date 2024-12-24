В Госдуме спрогнозировали возврат ключевой ставки к 11%

Высокий уровень ключевой ставки в большей степени скажется на строительной отрасли, отметил в беседе с изданием заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством», — отметил он.
«Мы оставляем государственную поддержку строительной отрасли в сфере многоквартирных домов. Важно, чтобы не было большого перерыва, так как отрасль достаточно консервативная», — добавил депутат.
Он также назвал важным формирование строительных объектов, которые будут реализованы позднее.
«Почему я говорю о жилье, потому что это очень важно и это большие объемы», — рассказал он.
В условиях высокой — на уровне 21% годовых — ключевой ставки в последнюю неделю 2024 года самыми выгодными стали вклады сроком на шесть месяцев.