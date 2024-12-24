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Названы самые выгодные вклады последней недели декабря

Самыми прибыльными по процентной ставке на текущей неделе стали вклады сроком на шесть месяцев. На втором месте — вклады на 12 месяцев, третье — у самых коротких трехмесячных депозитов, подсчитали Финуслуги для Финансов Mail.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Редакция Финансов Mail запросила данные у маркетплейса Финуслуги и выяснила, в каких банках и при какой сумме можно открыть депозит с самыми высокими процентами.

Вклады на шесть месяцев

Самый высокий процент по вкладу сроком на полгода в Первоуральскбанке — 24,65% годовых при сумме вклада от ста тысяч рублей.

На втором месте с доходностью 24,5% и суммой вклада от 10 тысяч рублей — «Московский кредитный банк».

В ТКБ Банке под 24,5% годовых можно открыть вклад при условии, что его сумма будет выше трех миллионов рублей, свыше 300 тысяч на депозите принесет 24,3% годовых.

Самые прибыльные годовые депозиты

Сроком на в ТКБ Банке можно открыть вклад под 24,5% годовых и сумме свыше 300 тысяч рублей.

Второе место делят Ингосстрахбанк и Первоуральскбанк: при доходности в 24,1% годовых сумма вклада должна быть выше 100 тысяч рублей.

третье место у «Авто Финанс Банка» — 24% годовых можно получить также при сумме свыше 100 тысяч рублей на депозите.

Вклады на три месяца

На «коротких» вкладах сроком на три месяца 24% годовых принесет вклад свыше 10 тысяч рублей в Московском кредитном банке.

На втором месте — «Авто Финанс Банк» с 23,5% годовых при сумме вклада свыше 100 тысяч.

На третьей строчке — «Дальневосточный банк» с депозитом под 23,1% годовых при сумме от 150 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».