Названы самые выгодные вклады последней недели декабря

Редакция Финансов Mail запросила данные у маркетплейса Финуслуги и выяснила, в каких банках и при какой сумме можно открыть депозит с самыми высокими процентами.
Вклады на шесть месяцев
Самый высокий процент по вкладу сроком на полгода в Первоуральскбанке — 24,65% годовых при сумме вклада от ста тысяч рублей.
На втором месте с доходностью 24,5% и суммой вклада от 10 тысяч рублей — «Московский кредитный банк».
В ТКБ Банке под 24,5% годовых можно открыть вклад при условии, что его сумма будет выше трех миллионов рублей, свыше 300 тысяч на депозите принесет 24,3% годовых.
Самые прибыльные годовые депозиты
Сроком на в ТКБ Банке можно открыть вклад под 24,5% годовых и сумме свыше 300 тысяч рублей.
Второе место делят Ингосстрахбанк и Первоуральскбанк: при доходности в 24,1% годовых сумма вклада должна быть выше 100 тысяч рублей.
третье место у «Авто Финанс Банка» — 24% годовых можно получить также при сумме свыше 100 тысяч рублей на депозите.
Вклады на три месяца
На «коротких» вкладах сроком на три месяца 24% годовых принесет вклад свыше 10 тысяч рублей в Московском кредитном банке.
На втором месте — «Авто Финанс Банк» с 23,5% годовых при сумме вклада свыше 100 тысяч.
На третьей строчке — «Дальневосточный банк» с депозитом под 23,1% годовых при сумме от 150 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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