Надвигающаяся угроза биткоину: риск квантового взлома

Согласно статье, эта зарождающаяся технология привлекла внимание в декабре, после того как Google заявила о прорыве с новым чипом квантовых вычислений Willow. Хотя, как считают эксперты, квантовое устройство, достаточно мощное для взлома биткоина, появится не раньше, чем через 10 лет, достижения в этой области представляют собой долгосрочный риск, если только раздробленное сообщество разработчиков биткоина не усовершенствует технологию, что потребует много времени.