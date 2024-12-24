Надвигающаяся угроза биткоину: риск квантового взлома

Согласно статье, эта зарождающаяся технология привлекла внимание в декабре, после того как Google заявила о прорыве с новым чипом квантовых вычислений Willow. Хотя, как считают эксперты, квантовое устройство, достаточно мощное для взлома биткоина, появится не раньше, чем через 10 лет, достижения в этой области представляют собой долгосрочный риск, если только раздробленное сообщество разработчиков биткоина не усовершенствует технологию, что потребует много времени.
Аналитики предупреждают, что квантовая атака на биткоин может иметь пагубные последствия и для традиционных финансовых рынков.
Это бомба замедленного действия, готовая взорваться, если и когда кто-то получит возможность осуществить квантовый компьютерный взлом и решит использовать ее для атаки на криптовалюты.
Согласно исследованию Института Хадсона, проведенному в 2022 году, квантовый взлом биткоина приведет к потере более 3 трлн долларов на криптовалютных и других рынках и вызовет глубокую рецессию. Однако Херман предупредил, что с момента проведения исследования прогнозируемые издержки, связанные с квантовым взломом, резко возросли, поскольку биткоин взлетел до 100 000 долларов и превратился в популярный инвестиционный актив.
Ранее избранный президент Дональд Трамп пообещал создать стратегический резерв для «государственных биткоин-холдингов» — своего рода цифровой Форт-Нокс (военная база, которая выступает одним из крупнейших хранилищ золота в мире. — Прим. ред.). Квантовые вычисления могут позволить ворам совершитьнабег «на базу».
Биткоин будет подвергаться массированным атакам. У банков есть определенное регулирование, некоторые защитные механизмы и возможность обезопасить своих клиентов, тогда как биткоин — это Дикий Запад. Ваш кошелек не возместит вам убытки в случае кражи ваших биткоинов.
Хотя хакеры крали биткоины и раньше, их атаки обычно заключались в получении несанкционированного доступа к криптобиржам. Квантовая атака будет более коварной: она поставит под сомнение безопасность всей сети биткоинов, а не только нескольких криптобирж со слабой защитой.
При этом, некоторые хранилища биткоинов особенно подвержены квантовому воровству — те, на которых при «зарождении» этой цифровой валюты монеты хранились на адресах с открытыми ключами, в том числе около миллиона монет, которые, предположительно, принадлежат Сатоши Накамото, таинственному создателю биткоина. Эти адреса, согласно Galaxy Digital, были выведены из обращения. Однако на них хранится около 1,72 млн биткоинов, стоимость которых при текущем курсе превышает 160 млрд долларов.
В конечном итоге все биткоины окажутся под угрозой, как только квантовые компьютеры станут достаточно мощными. Это связано с тем, что хакеры могут украсть монеты, перемещаемые с одного адреса на другой в течение 10-минутного «окна», которое требуется сети биткоинов для подтверждения таких переводов.
Впрочем, некоторые ветераны криптовалютной сферы настроены не так пессимистично и утверждают, что у биткоина еще достаточно времени на устранение уязвимостей.
Определенно, в какой-то момент в будущем нас ждет квантовый апокалипсис, но этот момент наступит не скоро, поэтому причин для паники пока нет.
Биткоин можно защитить, приняв новые формы шифрования, которые квантовые компьютеры не смогут легко взломать. Но такое обновление может занять годы, говорят эксперты. Из-за децентрализованной природы биткоина изменение его технологии требует широкого консенсуса среди специалистов по всему миру, которые поддерживают его сеть. Прошлые обновления проходили медленно и вызывали много споров.
Но даже после того, как криптовалютное сообщество придет к соглашению о том, как сделать биткоин квантово-устойчивым, придется преодолеть еще одно препятствие: существующие биткоины необходимо будет переместить на квантово-устойчивые адреса. Каждому человеку или компании, владеющим биткоинами, необходимо будет перевести свои монеты, иначе они рискуют лишится их из-за квантовых воров.
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