Трамп намерен создать стратегический резерв биткоинов, опасаясь холодной войны в сфере криптовалют

Кроме того, резерв биткоинов может сделать этот актив более привлекательным для банков, позволяя им использовать его в качестве обеспечения по кредитам. Если цена биткоинов резко упадет, последствия могут обрушить финансовую систему, что приведет к очередному раунду финансового спасения. На этот раз для криптовалюты.