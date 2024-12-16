Трамп намерен создать стратегический резерв биткоинов, опасаясь холодной войны в сфере криптовалют

Согласно CryptoPolitan, Трамп, выступая на Нью-Йоркской фондовой бирже на прошлой неделе, сказал: «Мы сделаем нечто великое с криптовалютой… мы хотим быть впереди». Когда его напрямую спросили, означает ли это создание резерва, аналогичного стратегическому нефтяному резерву США, Трамп ответил: «Да, я так думаю. Я все еще это обдумываю».
Когда Россия столкнулась с экономическими санкциями со стороны Запада и заморозкой своих валютных резервов, Владимир Путин публично похвалил биткоин как сильную альтернативу традиционным финансовым системам. Его логика ясна: биткоин предлагает способ обойти мировой финансовый порядок, в котором доминирует американской доллар. Если Россия преуспеет, это может нарушить существующий экономический баланс и создать новые проблемы для США и их союзников.
Синтия Ламмис, сенатор от Республиканской партии, внесла на рассмотрение в конгресс законопроект, направленный на стимулирование инноваций, технологий и конкурентоспособности за счет оптимизации инвестиций в биткоинах.
На данный момент в США хранится около 200 000 конфискованных биткоинов на сумму примерно 20 млрд долларов. Они были изъяты в рамках уголовных дел и могут стать основой упомянутого резерва. Однако законопроект Ламмис выводит ситуацию на новый уровень, обязывая правительство покупать и хранить биткоины в течение как минимум 20 лет.
Потенциальная стоимость этого решения пугает: при курсе биткоина выше 100 000 долларов приобретение 1 млн токенов обойдется приблизительно в 100 млрд долларов. По мнению некоторых экспертов, это огромная авантюра для спекулятивного актива, не имеющего промышленного применения и гарантированной доходности.
Тем не менее сторонники Трампа считают идею идеальной.
Однако скептики утверждают, что использование денег налогоплательщиков для покупки биткоина безрассудно. Они аргументируют это тем, что биткоин полностью полагается на спекулятивную стоимость.
На создание резерва могут потребоваться сотни миллиардов долларов — либо за счет заимствований, либо за счет печатания большего количества денег. Оба варианта могут усугубить инфляцию и еще больше ослабить доллар.
Кроме того, резерв биткоинов может сделать этот актив более привлекательным для банков, позволяя им использовать его в качестве обеспечения по кредитам. Если цена биткоинов резко упадет, последствия могут обрушить финансовую систему, что приведет к очередному раунду финансового спасения. На этот раз для криптовалюты.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail