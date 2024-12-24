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Казахстанский Fix Price зарегистрировал юрлицо в России

Казахстанская компания Fix Price plc зарегистрировала в России АО «Фикс Прайс». Ее гендиректором стал Владимир Погонин, который также возглавляет основную российскую операционную «дочку» Fix Price — ООО «Бэст Прайс».

Источник: Shutterstock

Информация о новом юрлице появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Организация зарегистрирована 19 декабря. Уставной капитал составляет 100 млн руб.

Группа Fix Price летом 2024 года перерегистрировась с Кипра в Казахстан. Гендиректор группы Дмитрий Кирсанов в октябре говорил, что компания рассматривает возможность получение листинга для основного операционного актива ритейлера на Мосбирже.

Расписки Fix Price имеют первый уровень листинга на Мосбирже, но с 3 января они будут переведены в третий уровень наряду с другими квазироссийскими компаниями. Покупать бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.