Казахстанский Fix Price зарегистрировал юрлицо в России

Информация о новом юрлице появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Организация зарегистрирована 19 декабря. Уставной капитал составляет 100 млн руб.
Группа Fix Price летом 2024 года перерегистрировась с Кипра в Казахстан. Гендиректор группы Дмитрий Кирсанов в октябре говорил, что компания рассматривает возможность получение листинга для основного операционного актива ритейлера на Мосбирже.
Расписки Fix Price имеют первый уровень листинга на Мосбирже, но с 3 января они будут переведены в третий уровень наряду с другими квазироссийскими компаниями. Покупать бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.