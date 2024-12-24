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Invezz: иллюзия постпандемийного восстановления тает

По мере приближения 2025 года оптимизм мировой экономики в отношении постпандемийного восстановления тает. Усиливающийся кризис стоимости жизни, геополитическая напряженность и финансовые трудности, связанные с изменением климата, угрожают свести на нет достигнутый прогресс и осложнить разработку политики в предстоящем году, говорится в статье Invezz.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Экономическая неопределенность

Несмотря на победу в борьбе с инфляцией в 2024 году, не вызвавшую глобальной рецессии, правительства сейчас борются с ее последствиями, говорится в статье.

Согласно Всемирному банку, беднейшие страны мира находятся в наихудшем экономическом состоянии за последние 20 лет, что усугубляется упущенными возможностями в период восстановления после пандемии.

В богатых странах свои экономические проблемы, поскольку из-за угрозы протекционистской политики меняется динамика торговли.

Переизбрание Дональда Трампа в США может привести к эскалации напряженности, а предлагаемые импортные пошлины — к глобальной торговой войне.

Меры, направленные на поддержку отечественной промышленности, могут, напротив, усилить инфляционное давление и помешать экономическому росту.

Уровень безработицы, который в настоящее время находится вблизи исторических минимумов, может подняться в результате нарушения цепочек поставок и ослабления международного сотрудничества.

Геополитический и климатический кризисы

Продолжающиеся конфликты на Украине и Ближнем Востоке усугубляют геополитическую неопределенность.

В Европе бушуют собственными кризисы, причем политический тупик в Германии и Франции только подрывает экономическое доверие. Одновременно отмечаются сомнения в устойчивости экономики Китая, где экономический рост замедляется, а уровень долга растет.

Еще одной растущей проблемой является изменение климата.

Финансовые потери от стихийных бедствий, связанных с изменением климата, увеличиваются, и страны по всему миру прилагают максимум усилий для смягчения последствий и финансирования восстановления после природных катаклизмов.

Для развивающихся стран, которые и без того страдают от экономической стагнации, ущерб от изменения климата только усиливает существующие факторы уязвимости. Более богатые страны ощущают нагрузку из-за возросшего спроса на расходы на инфраструктуру и страхование.

Кризис стоимости жизни проверяет на прочность политическое лидерство

Экономический ландшафт имеет серьезные политические последствия.

В 2024 году избиратели во всем мире — от США до ЮАР — наказали чиновников за продолжающийся кризис стоимости жизни. Эта тенденция отражает недовольство общественности стагнацией заработной платы и ростом цен на товары и услуги первой необходимости.

Для многих домохозяйств экономические условия остаются сложными. Рост цен на энергоносители, частично обусловленный геополитической нестабильностью, еще больше усугубляет бюджетную ситуацию.

Совокупное воздействие этих факторов может подорвать доверие потребителей и задержать восстановление в ключевых секторах экономики.

И в 2025 году правительствам придется иметь дело с этими вызовами, балансируя между налогово-бюджетной ответственностью и политическим выживанием.

Почему 2025 год имеет значение

Ставки на 2025 год высоки. Без стратегического вмешательства сочетание экономических трудностей, торгового протекционизма и климатических проблем может усилить глобальное неравенство.

Богатые страны должны избегать самоизоляционной политики, которая наносит ущерб мировой торговле и инвестиционным потокам. Между тем развивающиеся страны нуждаются в более широком доступе к финансированию и торговым возможностям, чтобы избежать своей нынешней экономической стагнации.

Устойчивость мировой экономики зависит от сотрудничества и адаптивности.

Политики должны уделять приоритетное внимание устойчивому росту, справедливым торговым соглашениям и инвестициям в зеленые технологии.

Предстоящий год может оказаться решающим в определении того, наберет ли темпы восстановление мировой экономики или застопорится под тяжестью своих проблем.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail