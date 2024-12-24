Invezz: иллюзия постпандемийного восстановления тает

Экономическая неопределенность
Несмотря на победу в борьбе с инфляцией в 2024 году, не вызвавшую глобальной рецессии, правительства сейчас борются с ее последствиями, говорится в статье.
Согласно Всемирному банку, беднейшие страны мира находятся в наихудшем экономическом состоянии за последние 20 лет, что усугубляется упущенными возможностями в период восстановления после пандемии.
В богатых странах — свои экономические проблемы, поскольку из-за угрозы протекционистской политики меняется динамика торговли.
Меры, направленные на поддержку отечественной промышленности, могут, напротив, усилить инфляционное давление и помешать экономическому росту.
Уровень безработицы, который в настоящее время находится вблизи исторических минимумов, может подняться в результате нарушения цепочек поставок и ослабления международного сотрудничества.
Геополитический и климатический кризисы
Продолжающиеся конфликты на Украине и Ближнем Востоке усугубляют геополитическую неопределенность.
В Европе бушуют собственными кризисы, причем политический тупик в Германии и Франции только подрывает экономическое доверие. Одновременно отмечаются сомнения в устойчивости экономики Китая, где экономический рост замедляется, а уровень долга растет.
Финансовые потери от стихийных бедствий, связанных с изменением климата, увеличиваются, и страны по всему миру прилагают максимум усилий для смягчения последствий и финансирования восстановления после природных катаклизмов.
Для развивающихся стран, которые и без того страдают от экономической стагнации, ущерб от изменения климата только усиливает существующие факторы уязвимости. Более богатые страны ощущают нагрузку из-за возросшего спроса на расходы на инфраструктуру и страхование.
Кризис стоимости жизни проверяет на прочность политическое лидерство
В 2024 году избиратели во всем мире — от США до ЮАР — наказали чиновников за продолжающийся кризис стоимости жизни. Эта тенденция отражает недовольство общественности стагнацией заработной платы и ростом цен на товары и услуги первой необходимости.
Для многих домохозяйств экономические условия остаются сложными. Рост цен на энергоносители, частично обусловленный геополитической нестабильностью, еще больше усугубляет бюджетную ситуацию.
Совокупное воздействие этих факторов может подорвать доверие потребителей и задержать восстановление в ключевых секторах экономики.
Почему 2025 год имеет значение
Ставки на 2025 год высоки. Без стратегического вмешательства сочетание экономических трудностей, торгового протекционизма и климатических проблем может усилить глобальное неравенство.
Богатые страны должны избегать самоизоляционной политики, которая наносит ущерб мировой торговле и инвестиционным потокам. Между тем развивающиеся страны нуждаются в более широком доступе к финансированию и торговым возможностям, чтобы избежать своей нынешней экономической стагнации.
Политики должны уделять приоритетное внимание устойчивому росту, справедливым торговым соглашениям и инвестициям в зеленые технологии.
Предстоящий год может оказаться решающим в определении того, наберет ли темпы восстановление мировой экономики или застопорится под тяжестью своих проблем.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail