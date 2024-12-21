Эксперты описали контуры санкционной политики в 2025 году

Усиление вторичных санкций, неопределенность ожиданий от президентства Дональда Трампа, продолжение принятия санкционных пакетов, приуроченных к знаковым датам. Такие прогнозы на 2025 год озвучили эксперты на дискуссии клуба «Валдай» в пятницу, 20 декабря (РБК следил за дискуссией), и другие опрошенные РБК специалисты.
Председательство Польши в Евросоюзе и настрой ключевых членов из нового состава Еврокомиссии скорее подтолкнет к обсуждению нового пакета санкций против России, при этом избранный президент США Трамп может повернуть ситуацию в пользу возвращения американских компаний на российский рынок в ущерб европейским, предположили участники дискуссии. На отмену санкций точно никто не надеется.
Рост вторичных санкций.
В 2024 году наблюдался существенный рост так называемых вторичных санкций (мер, которые вводятся против лиц и компаний из третьих стран за связи с подсанкционными компаниями), сообщил в ходе дискуссии программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «В этом году довольно серьезный рост. Если всего за период специальной военной операции 744 компании попали под вторичные санкции, в этом году — более 400, то есть более половины — только в этом году», — сказал он.
По его словам, заметно смещение акцентов на преследование вторичными санкциями лиц в дружественных России юрисдикциях, поскольку санкционеры «пытаются заставить бизнес из дружественных стран отказываться от работы с Россией». Но Тимофеев подчеркнул, что цифры торгового оборота России показывают, что такая стратегия неэффективна.
Также проблемой 2024 года он назвал сложности с платежами контрагентам в дружественных странах из-за действия указа президента США от 22 декабря 2023 года, который позволяет вводить санкции против неамериканских банков, осуществляющих транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России.
В целом же в 2024 году макроэкономика России адаптировалась к новым ограничительным мерам, за исключением некоторых эпизодов вроде санкций против крупных банков, в том числе Газпромбанка, отметил Тимофеев. В 2025 году, по его мнению, продолжится тенденция по расширению вторичных санкций.
Международный эксперт в области санкций Джордж Волошин согласен, что в 2025 году возможно усиление санкционного давления через инструмент вторичных санкций, включая, например, принятие первых санкций против иностранных фининститутов в рамках указа президента США № 14114 от декабря 2023 года. Среди других возможных трендов Волошин назвал РБК «качественное расширение административного и уголовного судопроизводства за нарушение экспортных ограничений», дальнейшее ужесточение норм экспортного контроля, возможное ужесточение политики ценового потолка в отношении российских сырой нефти и нефтепродуктов.
Участвовавший в дискуссии директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев не стал строить прогнозов на 2025 год относительно санкционной политики Запада. В целом, по его словам, Россия приспособилась жить в условиях санкций, за исключением «маленьких эксцессов». «Рутинизация санкций, готовность и властей — и организационная, и правовая, и экономическая, — и партнеров Российской Федерации по торговле дают возможность нам смотреть оптимистично на вопрос санкций», — сказал Тимофеев, отвечая на вопрос РБК об ожиданиях на 2025 год.
21 ноября 2024 года США ввели санкции против более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и депозитариев, а также против 15 физлиц. В числе попавших под санкции — Газпромбанк (ГПБ), через который с весны 2022 года велись рублевые расчеты за газ с недружественными странами. После введения санкций против Газпромбанка в начале декабря президент Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. Согласно указу, оплата может быть произведена в другую кредитную организацию, в том числе с помощью посредников. Но обязательства считались выполненными только при перечислении средств на счет поставщика российского газа («Газпрома») в ГПБ. Но уже через две недели другим указом Путин разрешил до 1 апреля 2025 года считать обязательства выполненными при перечислении рублей в оплату российского газа на счет поставщика не только в ГПБ, но и в других банках. Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов пояснил журналистам, что это сделано в связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа и отсрочка до 1 апреля исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке нужна для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка.
Санкции к датам и событиям.
Декан факультета мировой политики и мировой экономики ВШЭ Анастасия Лихачева согласна с мнением, что 2024 год продемонстрировал, что российская экономика смирилась с жизнью в «сейсмоактивной зоне». Уходящий год, по ее мнению, выявил еще одну тенденцию в санкционной политике Запада: это привязка новых санкций в отношении России к различным памятным датам, годовщинам, выборам, приходу или уходу новых руководителей. Поэтому, по ее мнению, нового санкционного «тоста» можно ждать в третьей декаде января — после вступления в силу президентских полномочий Трампа, которые начнутся с 20 января 2025 года.
При этом новые санкции, считает Лихачева, будут, скорее всего, со стороны европейских стран, которые захотят показать, что «Европа едина, и Америка не указ Европе». Но, вероятно, эти ограничения не будут носить институциональный характер и будут направлены на определенные лица и компании, полагает она.
Директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен, в свою очередь, считает санкционную политику США после вступления в силу полномочий Дональда Трампа непредсказуемой. Ее потенциальные разветвления — это и продолжение санкционной политики администрации Джо Байдена, и пауза в объявлении новых санкций в отношении России на период переговоров с Кремлем, и обсуждение частичного снятия санкций в случае достижения договоренностей по Украине.
Также, по мнению Дюбьена, с приходом Трампа вероятен новый сценарий возникновения границ между европейскими и американскими санкциями. «Из личного общения с некоторыми американскими бизнесменами и принимая [во внимание] прагматизм Трампа, мы предполагаем, что новая администрация будет создавать исключительные благоприятные условия для возвращения в Россию американских компаний в ущерб европейским», — пояснил Дюбьен.
Волошин полагает, что даже в случае заморозки боевых действий «максимум, что западный блок может пообещать России, — это приостановка дальнейшего расширения санкций, другими словами, постановка на паузу работы над новыми санкционными пакетами». «Реальные санкционные послабления могли бы быть возможны в рамках рамочного или пакетного соглашения, предполагающего окончательное решение конфликта», — указывает он.
Что касается европейской санкционной политики, то с началом председательства Польши в ЕС с января 2025 года (Польша будет председательствовать в Евросоюзе с 1 января по 30 июня 2025 года) стоит, по мнению экспертов, ожидать попыток возобновления обсуждения новых ограничительных мер. Также в новом составе Еврокомиссии ключевые позиции занимают сторонники полного разрыва отношений с Россией, и это будет помогать реализации польского санкционного подхода, добавил Дюбьен. К тому же, по его словам, уже почти готов 16-й пакет санкций.
При этом в Евросоюзе нет полного консенсуса по поводу санкционной политики в отношении России. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на днях европейским коллегам (сообщил Bloomberg со ссылкой на источники), что пока не готов к очередному шестимесячному продлению санкций ЕС против России и хочет дождаться инаугурации Трампа. Впрочем, венгерский лидер прежде не раз призывал отменить санкции против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине.
Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России 16 декабря 2024 года. На следующий день председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что страны ЕС консультируются по поводу следующего пакета санкций в отношении России.
В список в рамках 15-го пакета попали 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ЕС считают, что эти компании причастны к обходу торговых ограничений и поставкам в Россию чувствительных товаров, которые можно использовать в военных целях. Также под санкции в рамках ограничений против «теневого флота» попали 52 судна из третьих стран. В Брюсселе заявили, что эти суда помогают обходить механизм ограничения цен на нефть, поддерживают российский энергетический сектор или вывозят зерно из территорий, перешедших под контроль России после начала военных действий (страны ЕС не признают итоги референдумов о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей).
Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас также заявляла, что Россия не получит ее замороженные резервы до того момента, пока средства не будут использованы на восстановление Украины. «На мой взгляд, в настоящее время внутри ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Ряд стран, включая Францию и Германию, до сих пор не поддерживали конфискацию российских активов», — говорит Волошин.