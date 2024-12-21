Эксперты описали контуры санкционной политики в 2025 году

21 ноября 2024 года США ввели санкции против более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и депозитариев, а также против 15 физлиц. В числе попавших под санкции — Газпромбанк (ГПБ), через который с весны 2022 года велись рублевые расчеты за газ с недружественными странами. После введения санкций против Газпромбанка в начале декабря президент Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. Согласно указу, оплата может быть произведена в другую кредитную организацию, в том числе с помощью посредников. Но обязательства считались выполненными только при перечислении средств на счет поставщика российского газа («Газпрома») в ГПБ. Но уже через две недели другим указом Путин разрешил до 1 апреля 2025 года считать обязательства выполненными при перечислении рублей в оплату российского газа на счет поставщика не только в ГПБ, но и в других банках. Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов пояснил журналистам, что это сделано в связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа и отсрочка до 1 апреля исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке нужна для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка.