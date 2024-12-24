Банки пока не планируют снижать ставки по вкладам

«ВТБ на прошлой неделе улучшил свои условия для вкладчиков, сейчас ставки по вкладам в рублях достигают 24% годовых. Их снижения мы не планируем, но будем следить на ситуацией на рынке», — сказали ТАСС в пресс-службе ВТБ. Там также уточнили, что текущие на рынке ставки по вкладам станут пиковыми и в течение следующего года значительных изменений по ним не ожидается.
В пресс-службе ОТП банка ТАСС заявили, что сейчас планов по снижению ставок по вкладам нет. Сохраняют ставки по всем сберегательным продуктам на прежнем уровне и в банке ПСБ.
При этом о планах снизить ставки по вкладам ТАСС сообщили в пресс-службе Альфа-банка. Согласно имеющимся у ТАСС данным маркетингового агентства Marcs, после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне Альфа-банк 21 декабря уже уменьшил ставки по части рублевых вкладов, снижение было в пределах 0,4−2 п.п.
В банке «Русский стандарт» заявили, что традиционно корректируют кредитно-депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка. «Ставки на короткий срок — преимущественно шесть-девять месяцев — пока остаются высокими, а на более длинных сроках уже закладывают начала цикла снижения ключевой ставки. Однако стоит помнить, что в текущей ситуации снижение ставки, когда оно произойдет, вероятно, не будет быстрым, а скорее это будет аккуратное поступательное движение», — добавил в беседе с ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, комментируя в целом ситуацию на рынке вкладов.
Решение ЦБ.
Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Между тем опрошенные ТАСС эксперты ожидали, что регулятор примет решение повысить ставку, сразу на 200 базисных пунктов, до 23%.
На фоне ожиданий рынка повышения российские банки, не дожидаясь решения ЦБ, повышали ставки по своим сберегательным продуктам.