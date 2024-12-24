Банки пока не планируют снижать ставки по вкладам

В банке «Русский стандарт» заявили, что традиционно корректируют кредитно-депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка. «Ставки на короткий срок — преимущественно шесть-девять месяцев — пока остаются высокими, а на более длинных сроках уже закладывают начала цикла снижения ключевой ставки. Однако стоит помнить, что в текущей ситуации снижение ставки, когда оно произойдет, вероятно, не будет быстрым, а скорее это будет аккуратное поступательное движение», — добавил в беседе с ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, комментируя в целом ситуацию на рынке вкладов.