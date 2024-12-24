АКРА: от санкций на российские алмазы пострадают и страны Африки

С 1 января 2024 года вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов весом от 1 карата в страны G7 и ограничения на поставки алмазов в Евросоюз. С 1 марта 2024 года к ввозу в ЕС и G7 были запрещены бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах, а с 1 сентября под ограничения подпали алмазы, бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами массой более 0,5 карата, изготовленные из российских алмазов в третьих странах. При этом ЕС на 6 месяцев, до 1 марта 2025 года, отложил введение обязательной системы отслеживания импорта необработанных и ограненных природных алмазов российского происхождения в страны сообщества.