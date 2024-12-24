АКРА: от санкций на российские алмазы пострадают и страны Африки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении российских алмазов, доля которых на мировом рынке оставляет около 30%, подразумевают ограничения и финансовые потери и для других стран, в том числе для африканских государств, чьи бюджеты в значительной степени зависят от доходов от продажи драгоценных камней. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.
В исследовании отмечается, что Россия является крупнейшим поставщиком алмазов на мировой рынок с долей, превышающей 30%, при этом около 60% доказанных мировых запасов алмазов также приходится на РФ. «Уровень интеграции страны в международный рынок алмазов и, как следствие, бриллиантов высокий, при этом данный рынок затрагивает интересы многих стран. В связи с этим АКРА полагает, что санкции в отношении российской алмазодобывающей отрасли подразумевают ограничения и финансовые потери и для других стран, в том числе для стран Африки, бюджеты которых в значительной степени зависят от доходов от продажи алмазов», — говорится в исследовании.
Там отмечается, что при запрете российских алмазов африканские алмазодобывающие страны будут вынуждены сертифицировать каждый свой камень для подтверждения его географического происхождения, что, по мнению АКРА, является нереалистичным. «Сертификация приведет к значительному удорожанию логистики и существенным издержкам (в том числе в виде увеличения инвестиций в оборотный капитал) как для самих африканских стран, так и для мировой алмазной отрасли в целом», — уточнили в агентстве.
С 1 января 2024 года вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов весом от 1 карата в страны G7 и ограничения на поставки алмазов в Евросоюз. С 1 марта 2024 года к ввозу в ЕС и G7 были запрещены бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах, а с 1 сентября под ограничения подпали алмазы, бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами массой более 0,5 карата, изготовленные из российских алмазов в третьих странах. При этом ЕС на 6 месяцев, до 1 марта 2025 года, отложил введение обязательной системы отслеживания импорта необработанных и ограненных природных алмазов российского происхождения в страны сообщества.
В исследовании АКРА также отмечается, что в 2023 и 2024 годах произошло резкое сокращение объемов закупки алмазов индийскими огранщиками, что оказало негативное влияние на цену алмазов на мировом рынке. В ответ на это крупнейшие производители алмазов пересмотрели свои производственные планы в сторону понижения. «Данные меры приведут к тому, что уже в 2025 году на рынке может сформироваться дефицит, а с учетом снижения объемов добычи на фоне исчерпания запасов этот дефицит может в дальнейшем только усугубляться. Это, безусловно, будет способствовать росту цен на природные алмазы», — отмечается в исследовании.