«Ведомости»: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

В сообщении итальянского банка говорится, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в кредитных организациях, расположенных на территории Италии. «Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», — указано в материале для клиентов банка.