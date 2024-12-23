Экономист рассказал, в каком возрасте лучше начинать копить деньги

«Я полностью согласен с утверждением, что копить никогда не рано. Очень важно ребенка с детского возраста учить азам финансовой грамотности. Надо объяснять важность резервирования части средств, а также необходимость постепенно копить на крупные покупки. Важно также показать отрицательные стороны кредита: это не благотворительность со стороны банка. Впоследствии нужно вернуть и долг, и еще дополнительно проценты, а также сопутствующие платежи, например, страховки», — сказал эксперт.
Как подчеркнул экономист, все эти пояснения нужно делать в игровой форме, сначала без использования настоящих денег. Балынин считает, что с 5 лет уже целесообразно приучать к использованию монет, а затем и к бумажным деньгам, чтобы к моменту начала школьного обучения школьник уже умел делать базовые покупки для себя и членов семьи.
«Самый лучший вариант начать откладывать в школьном возрасте. Это впоследствии выработает привычку ответственного управления личными финансами, которая будет навсегда с человеком», — уточнил специалист.
Удобно делать накопления в виде процента от дохода. Для этого Балынин рекомендует придерживаться нескольких правил:
- перечислять в счет накоплений не менее 5% ежемесячного дохода (и это должно быть разовым исключением за год);
- оптимально откладывать 10% от постоянных доходов и 20−40% от разовых (например, при получении премии) — такой подход позволяет быстрее сформировать подушку безопасности или накопить на крупную покупку;
- при росте постоянных доходов темпами выше инфляции постепенно увеличивать процент перечисления от них с 10% до 20%.
Также эксперт напомнил, что важно заранее формировать финансовые ресурсы, чтобы обеспечить свою будущую старость.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».