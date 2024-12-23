Экономист рассказал, в каком возрасте лучше начинать копить деньги

Как подчеркнул экономист, все эти пояснения нужно делать в игровой форме, сначала без использования настоящих денег. Балынин считает, что с 5 лет уже целесообразно приучать к использованию монет, а затем и к бумажным деньгам, чтобы к моменту начала школьного обучения школьник уже умел делать базовые покупки для себя и членов семьи.