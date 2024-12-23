ЦБ впервые рассчитал индекс развития финансовой культуры в России

В регуляторе отметили, что индекс показывает уровень осознанности людей при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков. Его базовое значение рассчитано на основе данных за первое полугодие 2024 года. С ним будут сравнивать результаты будущих исследований.
«Сам этот показатель — это инновация, в мировой практике обычно измеряют финансовую грамотность, а не культуру. Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении. Мы будем оценивать это по комбинации социологических исследований и статистики активности граждан в отдельных сегментах финансового рынка», — приводятся в публикации слова председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
Как добавили в Банке России, индекс поможет оценить успешность реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.
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