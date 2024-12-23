ЦБ впервые рассчитал индекс развития финансовой культуры в России

«Сам этот показатель — это инновация, в мировой практике обычно измеряют финансовую грамотность, а не культуру. Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении. Мы будем оценивать это по комбинации социологических исследований и статистики активности граждан в отдельных сегментах финансового рынка», — приводятся в публикации слова председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.