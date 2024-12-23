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Банк России усиливает требования к кредитным потребительским кооперативам

Причиной стало искусственное наращивание КПК выдачи займов, в том числе — с использованием средств материнского капитала, уточнил регулятор.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Активность на рынке кредитных потребительских кооперативов (КПК) в этом году во многом определялась организациями, которые работают со средствами материнского капитала», — отмечается в сообщении в телеграм-канале ЦБ.

При этом некоторые КПК для получения права на такую деятельность пытались обходить регулирование. Так, некоторые КПК искусственно наращивали выдачу займов. «Они делали это для того, чтобы обойти ограничение по доле займов, которые погашаются материнским капиталом, в общем объеме. Причем такие займы могли выдаваться на нерыночных условиях», — подчеркивает Центробанк.

В последние месяцы на рынке также наблюдалось нехарактерное увеличение количества пайщиков — некоторые кооперативы искусственно наращивали их число.

«Мы усиливаем требования к кооперативам, чтобы предотвратить подобные случаи», — добавляется в сообщении.