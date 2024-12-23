Банк России усиливает требования к кредитным потребительским кооперативам

При этом некоторые КПК для получения права на такую деятельность пытались обходить регулирование. Так, некоторые КПК искусственно наращивали выдачу займов. «Они делали это для того, чтобы обойти ограничение по доле займов, которые погашаются материнским капиталом, в общем объеме. Причем такие займы могли выдаваться на нерыночных условиях», — подчеркивает Центробанк.