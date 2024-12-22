В каких регионах России с 1 января 2025 года введут туристический налог

Владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов, гостевых домов и частные лица, предлагающие путешественникам услуги размещения, будут обязаны платить туристический налог. Налоговая ставка будет постепенно увеличиваться с 1% в 2025 году до 5% к 2029 году.
Туристический налог будет действовать на всей территории Республики Алтай, Камчатки, Карелии и Вологодской области. Некоторые субъекты, такие как Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Нальчик, Пенза, Рязань, Тула, Улан-Удэ, Хабаровск и Элиста, вводят налог только в своих областных центрах.
В других регионах налог будет распространяться только на популярные туристические зоны. Например, в Кузбассе он будет действовать в Кемерово, Новокузнецке и в горнолыжном курорте «Шерегеш». В Алтайском крае он охватит санаторно-курортный комплекс Белокуриха, в Иркутской области — поселок Листвянка на берегу Байкала, в Калининградской области — города Светлогорск и Зеленоград, в Краснодарском крае — город Сочи, а в Ставропольском крае — Кавказские Минеральные Воды.
Доходы от туристического налога будут направлены на различные нужды. В Новокузнецке они помогут сбалансировать дефицитный бюджет, в Биробиджане, Благовещенске, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске — улучшить городскую инфраструктуру, а на Алтае — очистить скалы от граффити и сохранить природные ресурсы.
Закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор, был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля 2024 года и вступит в силу с наступлением 2025 года. налоговые платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения гостиниц. Некоторые категории граждан, в частности участники специальной военной операции, будут освобождены от его уплаты.
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