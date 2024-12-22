В каких регионах России с 1 января 2025 года введут туристический налог

В других регионах налог будет распространяться только на популярные туристические зоны. Например, в Кузбассе он будет действовать в Кемерово, Новокузнецке и в горнолыжном курорте «Шерегеш». В Алтайском крае он охватит санаторно-курортный комплекс Белокуриха, в Иркутской области — поселок Листвянка на берегу Байкала, в Калининградской области — города Светлогорск и Зеленоград, в Краснодарском крае — город Сочи, а в Ставропольском крае — Кавказские Минеральные Воды.