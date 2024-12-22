Юрист рассказал, как изменятся договора дарения жилья с 2025 года

Юрист отметил, что нововведения повысят прозрачность и безопасность сделок с недвижимостью, но при этом увеличат финансовую и документальную нагрузку.
По его словам, с 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости между физическими лицами подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Ранее нотариальное заверение требовалось только в отдельных случаях, например, при отчуждении имущества несовершеннолетних или ограниченно дееспособных лиц.
«Теперь же каждый договор дарения недвижимости должен быть заверен нотариусом», — отметил юрист.
Обязательное нотариальное удостоверение увеличит расходы на оформление дарственной. Нотариальный тариф составляет 0,5% от кадастровой стоимости недвижимости, но не менее 300 рублей и не более 20000 рублей, плюс региональный тариф, который варьируется в зависимости от субъекта Федерации. К примеру, в Москве региональный тариф составляет от 7700 рублей.
С 2025 года также вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сделок дарения недвижимости между неблизкими родственниками.
«Для объектов стоимостью до 2,4 млн рублей ставка останется 13%, а на сумму, превышающую этот порог, будет применяться ставка 15%. При дарении между близкими родственниками льгота сохраняется, и налог уплачивать не нужно», — объяснил эксперт.
Он предложил постараться успеть завершить оформление дарения недвижимости до вступления новых правил в силу, чтобы избежать дополнительных расходов и процедур.
«А в связи с увеличением расходов и налогов на дарение между неблизкими родственниками стоит рассмотреть альтернативные способы передачи имущества, такие как, например, завещание, которое может быть более экономически выгодным», — заключил Роман Ляпунов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».