Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, как изменятся договора дарения жилья с 2025 года

Процедура дарения недвижимости в России изменится со следующего года. О том, чего ждать участникам таких сделок, Финансам Mail рассказал Роман Ляпунов, старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Юрист отметил, что нововведения повысят прозрачность и безопасность сделок с недвижимостью, но при этом увеличат финансовую и документальную нагрузку.

По его словам, с 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости между физическими лицами подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Ранее нотариальное заверение требовалось только в отдельных случаях, например, при отчуждении имущества несовершеннолетних или ограниченно дееспособных лиц.

«Теперь же каждый договор дарения недвижимости должен быть заверен нотариусом», — отметил юрист.

Обязательное нотариальное удостоверение увеличит расходы на оформление дарственной. Нотариальный тариф составляет 0,5% от кадастровой стоимости недвижимости, но не менее 300 рублей и не более 20000 рублей, плюс региональный тариф, который варьируется в зависимости от субъекта Федерации. К примеру, в Москве региональный тариф составляет от 7700 рублей.

С 2025 года также вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сделок дарения недвижимости между неблизкими родственниками.

«Для объектов стоимостью до 2,4 млн рублей ставка останется 13%, а на сумму, превышающую этот порог, будет применяться ставка 15%. При дарении между близкими родственниками льгота сохраняется, и налог уплачивать не нужно», — объяснил эксперт.

Он предложил постараться успеть завершить оформление дарения недвижимости до вступления новых правил в силу, чтобы избежать дополнительных расходов и процедур.

«А в связи с увеличением расходов и налогов на дарение между неблизкими родственниками стоит рассмотреть альтернативные способы передачи имущества, такие как, например, завещание, которое может быть более экономически выгодным», — заключил Роман Ляпунов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».