Юрист рассказал, как изменятся договора дарения жилья с 2025 года

Обязательное нотариальное удостоверение увеличит расходы на оформление дарственной. Нотариальный тариф составляет 0,5% от кадастровой стоимости недвижимости, но не менее 300 рублей и не более 20000 рублей, плюс региональный тариф, который варьируется в зависимости от субъекта Федерации. К примеру, в Москве региональный тариф составляет от 7700 рублей.