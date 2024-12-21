Юрист перечислил хозпостройки, за которые собственников обяжут платить налог

«Если постройка зарегистрирована, налог начисляется по общим правилам — исходя из ее кадастровой стоимости. В случае, когда площадь объекта не превышает 50 квадратных метров, в некоторых регионах могут действовать налоговые льготы. Однако если объект не числится в кадастре, владельцу придется не только узаконить его, но и заплатить налог, возможно, даже за несколько предыдущих лет», — предупредил юрист.