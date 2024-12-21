Юрист перечислил хозпостройки, за которые собственников обяжут платить налог

Основная причина возвращения к этой теме, по его мнению, в том, что государство стремится упорядочить налогообложение и повысить собираемость налогов, особенно на местном уровне.
«Многие хозпостройки, как правило, не регистрировались в Росреестре, а значит, не попадали в налоговую базу. Это приводило к тому, что муниципалитеты теряли доходы. Теперь же госорганы активизировали усилия по выявлению незарегистрированных построек», — пояснил эксперт.
На законодательном уровне сейчас не вводятся конкретные новые поправки. Но идет активная работа по выявлению всех объектов, которые должны быть поставлены на учет.
«Если постройка зарегистрирована, налог начисляется по общим правилам — исходя из ее кадастровой стоимости. В случае, когда площадь объекта не превышает 50 квадратных метров, в некоторых регионах могут действовать налоговые льготы. Однако если объект не числится в кадастре, владельцу придется не только узаконить его, но и заплатить налог, возможно, даже за несколько предыдущих лет», — предупредил юрист.
Эти изменения происходят в рамках общей фискальной политики, направленной на более прозрачный учет недвижимости и борьбу с «теневыми» строениями.
Налоговая служба будет применять санкции в отношении тех, кто проигнорировал необходимость регистрации хозпостроек. «Владельцам стоит учитывать, что незарегистрированные постройки могут стать объектом проверок, а это чревато штрафами и доначислением налогов», — заключил Терехин.
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