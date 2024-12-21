Эксперт Бобровский заявил, что экономический кризис в Европе только начинается

По его мнению, в Германии, как и во Франции, необходимо проводить кардинальные реформы, структурировать экономику. «Нынешнее политическое руководство сделать это неспособно, оно буквально не знает, что надо делать. В результате этого прямые инвестиции в Германию больше не идут. Производители ищут другие рынки сбыта, но проигрывают в конкуренции. Та же Турция активно работает в ближневосточном регионе. В Азии идет борьба за влияние между Америкой и Китаем за азиатский рынок сбыта», — отметил Бобровский.