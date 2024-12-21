Эксперт Бобровский заявил, что экономический кризис в Европе только начинается

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Проблемы в Европе спровоцированы ситуацией в Германии, но, по сути, кризис в европейской экономике только начинается. Такое мнение выразил ТАСС директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.
«Кризис в Европе в большей степени вызван кризисом в Германии. А кризис Германии заключается в том, что экономика экспортно ориентированная. Они слишком сильно полагались на экспорт и в целом, и на китайский спрос в частности. В настоящий момент сжимается спрос и на местном европейском рынке, и на общемировом», — отметил Бобровский.
«Так как Германия продает товары с высокой добавленной стоимостью, они оказались в проигрыше из-за действий китайцев, которые создали свой автопром, свое производство. За счет дешевизны и возможностей мгновенно нарастить производство почти в любой сфере Китай вытеснил дорогие немецкие товары. А дорогие они из-за энергетического кризиса в Европе, который они собственноручно создали, отрезав себя от поставок российского газа, и непомерно высокой стоимости рабочей силы при ее слабой производительности», — пояснил эксперт.
По его мнению, в Германии, как и во Франции, необходимо проводить кардинальные реформы, структурировать экономику. «Нынешнее политическое руководство сделать это неспособно, оно буквально не знает, что надо делать. В результате этого прямые инвестиции в Германию больше не идут. Производители ищут другие рынки сбыта, но проигрывают в конкуренции. Та же Турция активно работает в ближневосточном регионе. В Азии идет борьба за влияние между Америкой и Китаем за азиатский рынок сбыта», — отметил Бобровский.
«Поэтому кризис в Германии, да и во всей Европе, по сути, только начинается», — заключил собеседник агентства.
Ситуация в ФРГ
Экономика Германии не растет уже на протяжении пяти лет. По оценке Bloomberg, страна приближается к точке невозврата, поскольку экономический спад может стать необратимым.
Согласно данным агентства, ВВП Германии в 2024 году оказался на 5% меньше, чем мог бы быть при сохранении допандемийных темпов роста. При этом, говорится в статье, большую часть дефицита будет трудно восполнить из-за потери доступа к дешевым российским энергоносителям и серьезной конкуренции китайских автопроизводителей с автомобильными концернами Volkswagen и Mercedes-Benz.
Резкого обвала германской экономики не будет, но именно это делает сценарий таким абсолютно ужасающим — это очень медленный упадок всей страны, за которой потянется Европа, заявила Bloomberg основательница и генеральный директор аналитического агентства Future Today Institute Эми Уэбб.