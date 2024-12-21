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Юрист назвал последствия просрочки платежа по кредитке даже на день

Правила погашения задолженности, актуальные для кредитов, распространяются и на кредитные карты. Они могут отличаться у каждого банка и МФО, но будут прописаны в договоре. Что будет, если вовремя не погасить задолженность, рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как правило, для погашения рассчитывается минимальный ежемесячный платеж, который должен поступить на счет в определенную дату. «Если этого не произошло, уже на следующий день кредитная организация может применять санкции за просрочку. Это штрафы, которые начисляются ежедневно, внесение сведений в БКИ, о том, что произошла просрочка, пени на сумму основного долга и штрафа, закрытие кредитного лимита и т. д.», — предупредил эксперт.

Бывает так, что заемщик забывает о дате платежа или деньги из банка в банк идут слишком долго. В случае, если просрочка незначительная — до 5 дней и происходит впервые, кредитные организации, чаще всего идут на встречу и не применяют штрафные санкции. Но если ситуация повторяется из месяца в месяц, то штрафы будут начисляться с первого дня, а сведения о неуплате будут сразу же переданы в БКИ.

«Чтобы не усугублять свое положение, если вы не можете внести очередной платеж вовремя, стоит обратиться в банк, желательно до даты платежа и честно обо всем рассказать. Если у заемщика есть желание в дальнейшем погашать долг, финансовые организации, вероятнее всего, пойдут к нему навстречу и предложат реструктуризацию или кредитные каникулы», — сказал юрист.

Если просрочка по платежу составляет больше недели, взысканием начинает заниматься служба безопасности банка. Они связываются с должником по всем доступным контактам, могут позвонить родственникам или на работу, чтобы выяснить ситуацию, направляют предложения о досудебном урегулировании, в котором могут даже снять часть штрафных санкций, если заемщик добровольно погасит задолженность в течение нескольких дней.

Как правило, это происходит в течение трех месяцев. Если должник никак не реагирует на ситуацию, кредитор либо обращается в суд, либо продает долг коллекторам.

В случае продажи долга коллекторам, те предпринимают попытки взыскания задолженности еще в течение нескольких месяцев, а затем обращаются в суд, получают исполнительный лист и обращаются с ним в банк. Если у должника есть средства на счетах — их тут же арестовывают и списывают в счет долга, рассказал Гусятников.

С 1 февраля 2022 года при взыскании задолженности на счету обязаны оставлять прожиточный минимум, но это происходит только по заявлению должника. Если его нет — банк может списать абсолютно все деньги, которые есть в данный момент на счетах, в том числе на вкладах, накопительных счетах и т. д.

Как правило, если сумма долга незначительная, судебные приставы не обращают взыскание на имущество. Например, очень низок шанс, что должника заставят продать квартиру или машину из-за долга в 100 тыс. рублей, считает эксперт.

«В любом случае скрываться от кредиторов — это путь в никуда, если вы будете делать это в течение длительного времени, ваш долг будет только расти и потом придется выплатить его с учетом штрафов и пеней. Поэтому решать проблему нужно сразу, как только она появилась», — заключил Петр Гусятников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».