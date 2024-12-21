Юрист назвал последствия просрочки платежа по кредитке даже на день

Как правило, для погашения рассчитывается минимальный ежемесячный платеж, который должен поступить на счет в определенную дату. «Если этого не произошло, уже на следующий день кредитная организация может применять санкции за просрочку. Это штрафы, которые начисляются ежедневно, внесение сведений в БКИ, о том, что произошла просрочка, пени на сумму основного долга и штрафа, закрытие кредитного лимита
Бывает так, что заемщик забывает о дате платежа или деньги из банка в банк идут слишком долго. В случае, если просрочка незначительная — до 5 дней и происходит впервые, кредитные организации, чаще всего идут на встречу и не применяют штрафные санкции. Но если ситуация повторяется из месяца в месяц, то штрафы будут начисляться с первого дня, а сведения о неуплате будут сразу же переданы в БКИ.
«Чтобы не усугублять свое положение, если вы не можете внести очередной платеж вовремя, стоит обратиться в банк, желательно до даты платежа и честно обо всем рассказать. Если у заемщика есть желание в дальнейшем погашать долг, финансовые организации, вероятнее всего, пойдут к нему навстречу и предложат реструктуризацию или кредитные каникулы», — сказал юрист.
Если просрочка по платежу составляет больше недели, взысканием начинает заниматься служба безопасности банка. Они связываются с должником по всем доступным контактам, могут позвонить родственникам или на работу, чтобы выяснить ситуацию, направляют предложения о досудебном урегулировании, в котором могут даже снять часть штрафных санкций, если заемщик добровольно погасит задолженность в течение нескольких дней.
Как правило, это происходит в течение трех месяцев. Если должник никак не реагирует на ситуацию, кредитор либо обращается в суд, либо продает долг коллекторам.
В случае продажи долга коллекторам, те предпринимают попытки взыскания задолженности еще в течение нескольких месяцев, а затем обращаются в суд, получают исполнительный лист и обращаются с ним в банк. Если у должника есть средства на счетах — их тут же арестовывают и списывают в счет долга, рассказал Гусятников.
С 1 февраля 2022 года при взыскании задолженности на счету обязаны оставлять прожиточный минимум, но это происходит только по заявлению должника. Если его нет — банк может списать абсолютно все деньги, которые есть в данный момент на счетах, в том числе на вкладах, накопительных счетах
Как правило, если сумма долга незначительная, судебные приставы не обращают взыскание на имущество. Например, очень низок шанс, что должника заставят продать квартиру или машину из-за долга в 100 тыс. рублей, считает эксперт.
«В любом случае скрываться от кредиторов — это путь в никуда, если вы будете делать это в течение длительного времени, ваш долг будет только расти и потом придется выплатить его с учетом штрафов и пеней. Поэтому решать проблему нужно сразу, как только она появилась», — заключил Петр Гусятников.
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