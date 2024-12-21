Юрист назвал последствия просрочки платежа по кредитке даже на день

Бывает так, что заемщик забывает о дате платежа или деньги из банка в банк идут слишком долго. В случае, если просрочка незначительная — до 5 дней и происходит впервые, кредитные организации, чаще всего идут на встречу и не применяют штрафные санкции. Но если ситуация повторяется из месяца в месяц, то штрафы будут начисляться с первого дня, а сведения о неуплате будут сразу же переданы в БКИ.