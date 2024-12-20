Туристический налог с 1 января 2025 года начнет действовать в 55 регионах России

Остальные регионы вводят новый налог также на территориях, популярных среди туристов. Например, в Кузбассе, помимо Кемерова и Новокузнецка, действие закона будет распространяться и на горнолыжный курорт «Шерегеш». В Алтайском крае список пополнил популярный санаторный курорт Белокуриха, в Иркутской области — поселок Листвянка на берегу Байкала, в Калининградской области — города Светлогорск и Зеленоградск, в Краснодарском крае — город Сочи, в Ставропольском крае — города-курорты Кавказских Минеральных Вод.