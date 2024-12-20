Стали известны банки, которые подняли процент по вкладам до решения ЦБ по ставке

Газпромбанк с 19 декабря увеличил процентные ставки по краткосрочным депозитам «Новые деньги» и «В плюсе».
Для вклада «Новые деньги» максимальная ставка теперь составляет 24% при сроках четыре месяца (120 дней) и полгода (181 день). Это условие действует для средств, превышающих совокупный остаток на счетах и вкладах банка за последние 30 дней. Также ставка на срок три месяца увеличена до 23,7% годовых.
На других сроках ставки остались прежними, составляя от 19,1% до 23% годовых. Без учета надбавки за «новые деньги» ставка снижается на 1 процентный пункт. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн через приложение ГПБ составляет 15 тысяч, а в отделениях банка — 300 тысяч.
По вкладу «В плюсе» максимальная ставка 23,7% годовых доступна при открытии депозита на три месяца (91 день) с выплатой процентов в конце срока и при условии использования платного сервиса ГПБ «Привилегии Плюс». На сроках четыре месяца и полгода процентные ставки составляют соответственно 23,6% и 23,5%. Минимальная сумма вложения на данный вклад также составляет 15 тысяч.
Сбер с 19 декабря увеличил максимальную ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29% годовых. Это возможно при условии, что клиент участвует в программе долгосрочных сбережений (ПДС) от «СберНПФ» на равноценную сумму.
Ставка в 29% годовых доступна при оформлении вклада на три месяца. Однако на полгода и год ставка осталась прежней, составляя 25% годовых. Для открытия вклада необходима минимальная сумма в 50 тысяч.
Депозит может быть открыт в отделении Сбербанка, где клиенту нужно пополнить ПДС и вклад «Забота о будущем» на равные суммы. Если договор ПДС будет расторгнут или вклад закрыт досрочно, процентная ставка будет снижена.
С 16 декабря Сбер также улучшил условия по вкладам и повысил приветственную ставку по накопительному счету. Приветственная ставка по накопительному счету увеличена до 18% годовых на первые три месяца (ранее она составляла 16%). Далее, с четвертого месяца, действует базовая ставка 10% годовых. Она может быть увеличена до 18% при выполнении ряда условий: подключение платной подписки «СберПрайм/СберПрайм+», покупки в магазинах-партнёрах банка на сумму от 5 тысяч, а также траты по картам «Сбера» от 30 тысяч в месяц.
По вкладу «СберВклад» максимальная ставка достигает 22,5% годовых при депозите на полгода, включая все надбавки, для вложений от миллиона. До миллиона ставка с надбавками составит 22%.
Надбавки предоставляются за подключение платных подписок «СберПрайм» или «Новый СберПремьер», за получение зарплаты или пенсии на счёт в «Сбере», а также за траты от 30 тысяч по картам банка и хранение от 100 тысяч на накопительном счёте.
При подключении пакета «СберПремьер» ставка по «СберВкладу» на полгода увеличивается до 23% годовых.
Что касается вклада «Лучший%», ставка в 21% годовых доступна на срок полгода при условии вложения средств, которых не было на других вкладах в «Сбере» последние два месяца, с выплатой процентов в конце срока.
Т-Банк с 19 декабря повысил процентные ставки на все новые и действующие накопительные счета до 16% годовых.
Для клиентов, подключивших сервис Pro, предоставляется ставка 17% годовых, а для пользователей сервиса Premium и клиентов программы Private ставка составит 18% годовых. В остальных случаях процентная ставка на накопительных счетах будет 16% годовых, что значительно выше предыдущего уровня в 10% годовых.
Клиенты, которые уже имеют открытые накопительные счета, начнут получать повышенные проценты с 19 декабря благодаря автоматическому обновлению ставки. Снятие средств с накопительного счета не повлияет на ранее начисленные проценты — они сохраняются.
С 10 декабря Т-Банк повысил ставки на двухмесячный непополняемый вклад «Т-Банк Вклад» в рублях до 23% годовых.
Для двухмесячных непополняемых вкладов ставка повысилась с 19% до 23% годовых. Пополняемые вклады на тот же срок предлагают 20% годовых. Условия вкладов на другие сроки остались без изменений.
Максимальная доходность остается на уровне 24% годовых, учитывая ежемесячную капитализацию процентов, что достигается при открытии вклада на два года по ставке 19,78% годовых. Минимальная сумма вложения составляет 50 тысяч. Дополнительно средства можно вносить на непополняемый депозит только в первые 30 дней с момента его открытия.
ВТБ с 17 декабря улучшил условия по продукту «ВТБ-Вклад» в рублях на сроки три и шесть месяцев как для новых, так и для действующих клиентов. Максимальная ставка составляет 24% годовых при выплате процентов по завершении срока вклада.
Для средств, которые вносятся впервые или для новых клиентов, максимальная ставка по трехмесячным вкладам увеличена до 23,7% годовых, для вкладов на шесть месяцев — 24% годовых. Это предложение актуально для всех при условии выплаты процентов в конце срока. Клиенты, у которых за последние полгода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ, могут воспользоваться программой «Новый вкладчик» с дополнительными условиями.
Альфа-Банк, начиная с 20 декабря, увеличил процентные ставки по своим вкладам, до 25−26% годовых.
Для продукта «Альфа-Вклад Новые деньги» максимальная ставка сейчас составляет 25% годовых и распространяется на сроки год, полтора, два и три года (для вкладов сроком менее года предусмотрена ставка 24%). Такая доходность доступна при условии размещения новых средств — то есть средств, которые не находились в банке в течение предыдущих 90 дней, — с опцией капитализации процентов.
Если средства уже находятся на счетах, надбавка не применяется, и максимальная ставка составляет 23,4% годовых для вкладов на один год. Минимальный размер вложений составляет 50 тысяч рублей.
Московский кредитный банк с 12 декабря повысил процентные ставки по нескольким вкладам до 24−24,5% годовых.
По вкладу «МКБ. Преимущество» ставки увеличены в зависимости от срока размещения: на один месяц — до 19% годовых, на шесть месяцев — до 24,5%. Теперь самая высокая ставка составляет 24,5% годовых для полугодового вклада с выплатой процентов по завершении срока. Оформить этот вклад можно на онлайн-платформе «Финуслуги», он доступен как для нынешних, так и для новых пользователей сервиса. Минимальная сумма для вклада — 10 тысяч рублей.
Кроме того, максимальная ставка по вкладу «МКБ. Новогодний» была повышена до 24% годовых при условии его открытия на полгода. Минимальная сумма вложений составляет 10 тысяч рублей при оформлении онлайн и 100 тысяч рублей при открытии в банковских отделениях. Максимальная сумма вклада ограничена 5 миллионами рублей. Вклад не предполагает возможности пополнения или частичного снятия средств с выплатой процентов по окончании срока. Ранее банк сообщал о повышении ставок до 25% годовых по ряду других вкладов.
Подробную информацию об условиях открытия вкладов можно получить на официальных сайтах кредитных организаций.
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