Стали известны банки, которые подняли процент по вкладам до решения ЦБ по ставке

С 16 декабря Сбер также улучшил условия по вкладам и повысил приветственную ставку по накопительному счету. Приветственная ставка по накопительному счету увеличена до 18% годовых на первые три месяца (ранее она составляла 16%). Далее, с четвертого месяца, действует базовая ставка 10% годовых. Она может быть увеличена до 18% при выполнении ряда условий: подключение платной подписки «СберПрайм/СберПрайм+», покупки в магазинах-партнёрах банка на сумму от 5 тысяч, а также траты по картам «Сбера» от 30 тысяч в месяц.