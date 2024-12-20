Спрос москвичей на ипотеку рухнул почти вдвое

«Доля ипотечных сделок в Старой Москве за год сократилась почти вдвое. На рынке массовых новостроек доля ипотеки снизилась с 88% в декабре 2023 года до 86% в июне и 65% в ноябре 2024 года. Наиболее заметное снижение доли ипотеки произошло на рынке бизнес-класса: доля ипотечных сделок в ноябре составила 38% против 74% в июне и 76% в декабре 2023 года. В премиум-классе показатель сократился до 16% против 51% в июне и 57% в декабре 2023 года», — отметил Сырцов.