Разворот регулятора. Что будет дальше

Оригинальное решение, ведь все ждали как минимум +200 б.п. и 23%, а были и вообще агрессивные оценки до 25%. Но у ЦБ больше информации: несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточно для монетарной паузы. В любом случае при очередных ценовых шоках и (или) росте волатильности у регулятора остается данный инструмент, и на следующем заседании ключевая ставка еще не предопределена.
А мы по-прежнему ожидаем начала снижения ставки ближе к концу I полугодия 2025 г. с ускорением тенденции под занавес будущего года, вплоть до 16%.
На фоне сильной перепроданности рынка и, по сути, депрессивных уровней в акциях и облигациях такое решение регулятора закономерно приводит к вертикальному взлету бумаг — индекс МосБиржи резко прибавил 6%, к 2560 п., индекс гособлигаций RGBI скачком уходит за 100 п. Наиболее перепроданные бумаги закредитованных корпораций летят на +10%.
На днях мы уже повысили таргет индекса МосБиржи до 3500 п. на фоне оценок монетарного разворота через полгода. Обычно такие ожидания по ставке отыгрываются заранее. В ОФЗ, возможно, уже было дно, и покупая облигации, можно на долгие годы зафиксировать высокую доходность.
Для рубля ставка ЦБ сейчас не имеет такого уж принципиального значения, как было до 2022 г. — арбитраж невозможен. Но есть иные факторы поддержки курсы — положительный торговый баланс, восстановление механизмов расчетов за экспорт, ненулевая вероятность геополитического послабления и снижения риск-премии. По нашим оценкам, доллар у 100, а юань под 14 — это адекватные уровни на конец 2024 г — начало 2025 г.
Вклады и депозиты следуют за ставкой ЦБ, а бывает, даже и с опережением. Многие банки повысили ставки даже больше ключевой, и на I декаду декабря средняя ставка в топ-10 банков достигла 22,08%. Возможно, процесс повышения доходностей по депозитам близок к завершению, а через полгода ставки будут уже ниже.
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