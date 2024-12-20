Разворот регулятора. Что будет дальше

Оригинальное решение, ведь все ждали как минимум +200 б.п. и 23%, а были и вообще агрессивные оценки до 25%. Но у ЦБ больше информации: несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточно для монетарной паузы. В любом случае при очередных ценовых шоках и (или) росте волатильности у регулятора остается данный инструмент, и на следующем заседании ключевая ставка еще не предопределена.