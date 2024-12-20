Эксперт оценила эффект от ограничения резкого повышения платежей по ипотеке

Спрос на жилье до вступления решения ЦБ в силу, по словам риэлтора, изменится не существенно — банкам нужно время, чтобы рассмотреть все поданные заявки. Кроме того, после введения ограничений число желающих взять ипотеку так же не покажет сильного роста или падения. Эксперт пояснила, что ситуацию со спросом уже создали меры, которые регулятор принимал в течение 2024 года.