Эксперт оценила эффект от ограничения резкого повышения платежей по ипотеке

По ее словам, льготная ипотека предполагает, что заемщик первые 1−5 лет кредита вносит платежи небольших размеров, а дальше они вырастают в 2−3 раза.
«В таких продажах чаще всего используется завышенная стоимость квартиры, иногда она достигает более 10−15%. Регулятор считает, что такие выплаты в будущем повышают риски дефолта по кредиту», — сказала эксперт.
Юлия Максимович пояснила, что из-за переплат собственник столкнется с проблемами при продаже квартиры, так как окупить ее будет сложно. Кроме того, рефинансировать такие кредиты впоследствии невозможно.
«Скорее всего схемы с пониженными ставками по ипотеке перестанут работать, и ипотека со сниженным ежемесячным платежом в первые годы может закрыться, более того исчезнут ипотека без первоначального взноса, программы с возможностью купить скидку к ставке», — отметила она.
Спрос на жилье до вступления решения ЦБ в силу, по словам риэлтора, изменится не существенно — банкам нужно время, чтобы рассмотреть все поданные заявки. Кроме того, после введения ограничений число желающих взять ипотеку так же не покажет сильного роста или падения. Эксперт пояснила, что ситуацию со спросом уже создали меры, которые регулятор принимал в течение 2024 года.
Юлия Максимович добавила, что застройщики даже на фоне просадки в продажах не будут снижать стоимость квадратного метра, поскольку им не позволит общая ситуация: цены на строительные материалы, логистику, зарплаты работникам.
«Поэтому, если вы ожидаете, что стоимость квартир снизится — нет. Рассчитывайте только на какие-то единичные акционные предложения в какие-то короткие периоды», — заключила риэлтор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».