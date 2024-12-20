Экономист оценил поправки в закон о сверхурочной работе россиян

«Инициатива полезная, поэтому думаю, что она будет принята. Но, возможно, будут внесены корректировки с учетом высказанных гражданами, экспертами и работодателями мнений. Считаю, что если россияне хотят работать сверхурочно больше, они должны иметь эту возможность. Подчеркиваю: речь идет именно о том, чтобы у граждан была возможность трудиться сверхурочно дольше (то есть обязывать трудиться дольше не нужно, это должно оставаться именно выбором самого работника). Это и для граждан, и для работодателей хорошо, и в целом для экономики тоже прекрасно, особенно в условиях наблюдаемого дефицита кадров», — считает эксперт.