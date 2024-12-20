Экономист оценил поправки в закон о сверхурочной работе россиян

«Инициатива полезная, поэтому думаю, что она будет принята. Но, возможно, будут внесены корректировки с учетом высказанных гражданами, экспертами и работодателями мнений. Считаю, что если россияне хотят работать сверхурочно больше, они должны иметь эту возможность. Подчеркиваю: речь идет именно о том, чтобы у граждан была возможность трудиться сверхурочно дольше (то есть обязывать трудиться дольше не нужно, это должно оставаться именно выбором самого работника). Это и для граждан, и для работодателей хорошо, и в целом для экономики тоже прекрасно, особенно в условиях наблюдаемого дефицита кадров», — считает эксперт.
По мнению Балынина, следует максимально отходить от требований по продолжительности труда и переходить к оценке работы на основе конкретных показателей эффективности, таких как KPI. Он отметил, что важна не потраченное время, а результаты, которые достигаются за этот период. Экономист считает, что именно на этом принципе должна строиться система оплаты труда в России. Балынин подчеркнул, что такие изменения могут положительно сказаться как на повышении производительности, так и на обеспечении справедливой оплаты.
19 декабря Минэкономразвития предложило внести поправки в Трудовой кодекс для повышения гибкости рынка труда. В числе основных мер — увеличение максимального допустимого объема сверхурочной работы до четырех часов в день или 240 часов в год, причем оплата за переработки сверх 120 часов будет двойной.
Кроме того, работодателям планируется позволить отзывать работников вредных производств из отпуска с их согласия, при этом время работы будет оплачиваться вдвойне. Изменения предполагают упрощение процедуры увольнения: работодатели смогут расторгать трудовые договоры с сотрудниками, отсутствующими более четырех месяцев, без указания причин.
Также предлагается ограничить срок отзыва заявления об увольнении, разрешив это делать не позднее чем за три дня до окончания срока предупреждения.
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