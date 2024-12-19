Восстановились от минимумов

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные результаты группы Т-технологии (T2260,2 ₽, +1,75%) за 11 месяцев 2024 года отражают рост количества клиентов экосистемы Т до 46,9 млн руб., на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка на конец ноября снизился на 1,2% по сравнению с октябрем и составил 2,7 трлн руб. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и считаем акции Т-технологии недооценёнными. После объединения компании удается поддерживать рентабельность капитала выше 30%, в то время как менеджмент проделал большую работу по оптимизации расходов: количество отделений сократилось на 70% за полгода, количество сотрудников на 35% с марта по октябрь. Сейчас компания оценена в 1,2 капитала, что немного для нео-банка, а форвардный P/E на 2025 год составляет 3,9х. Целевая цена на конец 2025 года — 3650 ₽