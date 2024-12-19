В США снижаются акции ВПК, фьючерсы на золото и нефть

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) по данным на 22:53 мск снижалась до $2 623,4 за тройскую унцию (минус 1,38%), следует из данных торговой площадки. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE снижалась на 0,15%, до $73,21 за баррель. Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале росла на 0,19%, до $69,84 за баррель.