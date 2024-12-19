В США снижаются акции ВПК, фьючерсы на золото и нефть

К 22:37 мск акции военно-промышленного комплекса США снижались от 0,72% до 1,68%: Lockheed Martin Corporation — до $487 (минус 0,72%), RTX Corporation — до $116,24 (минус 1%), Northrop Grumman Corporation — до $472,12 (минус 1,68%). В то же время акции General Dynamics Corporation росли до $266,79 (плюс 0,55%), акции аэрокосмической корпорации Boeing — до $175,86 (плюс 1,61%).
По состоянию на 22:40 мск промышленный индекс Dow Jones — основной показатель деловой активности в США — снизился на 0,6%, до отметки 43 188,82 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 0,74% и составил 6 005,65 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 1,06% и держался на отметке 19 896,82 пункта, свидетельствуют данные на 22:51 мск.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) по данным на 22:53 мск снижалась до $2 623,4 за тройскую унцию (минус 1,38%), следует из данных торговой площадки. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE снижалась на 0,15%, до $73,21 за баррель. Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале росла на 0,19%, до $69,84 за баррель.
Российский рынок акций на вечерней сессии отреагировал ростом ведущего индекса, свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 22:53 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,07%, до 2 426,47 пункта.