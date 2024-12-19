В Хабаровске и трех районах Хабаровского края введут туристический налог

«Решение о туристическом налоге муниципальные образования Хабаровского края принимают самостоятельно. Так, на территории Комсомольского, Нанайского и Хабаровского районов налог планируется ввести во всех поселениях», — сказал Карев.
Он уточнил, что администрация Хабаровска также уже приняла решение о введении налога. Поступившими средствами муниципалитеты вправе распоряжаться самостоятельно, но им рекомендовано направлять их на развитие туризма на своих территориях.
«Налоговые ставки устанавливаются нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований, но не могут превышать в 2025 году 1% стоимости услуги по размещению», — сказал Карев.
Как сообщали ТАСС ранее в министерстве туризма региона, Хабаровский край занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по турпотоку, объемам оказанных платных и туристических услуг. В 2024 году в крае ожидают турпоток в объеме порядка 1,3 млн поездок, что превысит показатель 2023 года примерно на 20%. Речь идет о поездках жителей края, посещении территории жителями других регионов страны, о въездном иностранном туризме.
Въезд иностранцев в край показывает динамику роста. Количество иностранных туристов, которых примет Хабаровский край по итогам года, как ожидается, увеличится до 50 тыс. человек. В прошлом году регион посетили 16,3 тыс. иностранцев, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.
О туристическом налоге
Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты должны самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не коснется некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.