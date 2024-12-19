В Хабаровске и трех районах Хабаровского края введут туристический налог

Как сообщали ТАСС ранее в министерстве туризма региона, Хабаровский край занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по турпотоку, объемам оказанных платных и туристических услуг. В 2024 году в крае ожидают турпоток в объеме порядка 1,3 млн поездок, что превысит показатель 2023 года примерно на 20%. Речь идет о поездках жителей края, посещении территории жителями других регионов страны, о въездном иностранном туризме.