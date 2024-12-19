Путин пообещал навести порядок с выдачей льготной ипотеки

Владимир Путин пообещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек. «Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», — сказал глава государства во время «Прямой линии», совмещенной с большой пресс-конференцией.
Молодая семейная пара из Краснодара пожаловалась президенту России в прямом эфире, что уже три месяца не может взять семейную ипотеку, так как банки либо ссылаются на то, что закончились лимиты, либо увеличивают первоначальный взнос с 25% до 50%. «Банки не хотят выдавать семейную ипотеку», — отметили супруги. И обратили внимание, что аналогичная ситуация сложилась с выдачей льготной сельской ипотеки и IT-ипотеки.
Путин назвал «безобразием» отказы банков выдавать семейную ипотеку из-за того, что выделенные на нее лимиты исчерпаны. «Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов. С правительством уже эту тему обсуждали. И мне обещали, что никаких лимитов не будет. И я это обещание проверю, насколько оно исполняется», — сказал он.
Путин напомнил, что льготные ипотеки связаны с субсидиями со стороны государства. «И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно», — подчеркнул он.
Семейная ипотека под 6% и сельская ипотека под 3% «точно остаются», заверил глава государства. То же самое касается IT-ипотеки под 6%. «Необходимости ее закрывать нет, экономия для бюджета будет небольшая», — объяснил Путин.
Также он пообещал сохранить льготную ипотеку на Дальнем Востоке и в Арктике, а также в новых регионах России на уровне 2%. Путин подчеркнул, что этот вид ипотеки продолжит выполнять свою функцию в поддержке развития этих территорий.
Ведущие «Прямой линии» отметили, что жилье и ипотека возглавили топ самых популярных вопросов для Путина в конце года.
Семейная ипотека действует с 2018 года. В июле Минфин сообщил, что программа семейной ипотеки по ставке 6% годовых продлена до 2030 года на новых условиях. Она стала распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, 6 млн рублей — для остальных регионов.
В октябре 2024 года банки с высоким спросом на семейную ипотеку, с том числе Сбербанк и ВТБ, регулярно приостанавливали выдачи, сталкиваясь с исчерпанием лимитов. 22 октября правительство выделило из резервного фонда дополнительные 446,9 млрд рублей на субсидирование ставок по льготным программам — «Семейной ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке» и «Льготной ипотеке». В конце ноября Минфин сообщил, что в 2025 году лимит для банков в рамках льготной семейной ипотеки будет увеличен на 2,4 трлн рублей. В этом году общий лимит по программе составляет 6,25 трлн рублей.