Путин пообещал навести порядок с выдачей льготной ипотеки

В октябре 2024 года банки с высоким спросом на семейную ипотеку, с том числе Сбербанк и ВТБ, регулярно приостанавливали выдачи, сталкиваясь с исчерпанием лимитов. 22 октября правительство выделило из резервного фонда дополнительные 446,9 млрд рублей на субсидирование ставок по льготным программам — «Семейной ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке» и «Льготной ипотеке». В конце ноября Минфин сообщил, что в 2025 году лимит для банков в рамках льготной семейной ипотеки будет увеличен на 2,4 трлн рублей. В этом году общий лимит по программе составляет 6,25 трлн рублей.